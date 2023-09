La adolescente ilusión de un rojo Acumulado

La nueva fecha que pasó para el fútbol de la categoría Sub 14 del Consejo Único Juvenil, generó una consecuencia más que válida para Universitario. El equipo que orienta FACUNDO BARRIENTOS se consagró Campeón del Acumulado y tiende a potenciar su chance en el tiempo que viene.

Pero desde el DT, «más importante que ser primeros, es saber que se trata de una generación posible en su ascenso. Ganar hace al estímulo, pero importa descubrir lo que cada jugador puede ofrecer, con la fundamentación que no debiera faltar».

Para el DT de la Sub 14 y Campeón del Interior jugando con la Primera, es no apartarse de un fin: «seguimos avanzando y creciendo juntos».