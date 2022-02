La 50 sigue con el «mano a mano» en defensa del NO

En la noche de este jueves 17, los dirigentes de la lista 50, que pertenece al Sector Aire Fresco Salto encabezado por el Dr. Carlos Albisu mantuvo una enriquecedora reunión con los vecinos del Barrio La Amarilla.



Sus oradores, los ediles Carlos Silva, Hugo Previale y Daniel Lewis enfatizaron en la necesidad de defender una ley que consideran justa, popular y que brinda libertades y derechos a los ciudadanos. Llamaron a los vecinos a votar con conciencia de los beneficios que en la práctica brinda la LUC.

En ese sentido, Carlos Silva dijo «no creo que ningún vecino esté de acuerdo en derogar una ley que en la práctica lo único que ha hecho es darle mayores garantías a los ciudadanos de bien, mejorando en los aspectos que refieren a la seguridad pública, dando opciones a las personas que no cuentan con una garantía a que puedan acceder a una casa, a los trabajadores que, si bien es un derecho consagrado en la Constitución, da opción de posibilitar su derecho a la huelga como así también el derecho a trabajar de los no huelguistas, entre otros tantos beneficios y libertades que brinda esta ley.

También dicha lista mantuvo en la noche de este martes una reunión con vecinos del barrio Salto Nuevo en defensa de la LUC.

En dicha oportunidad el Edil Hugo Previale destacó la importancia de la defensa de dicha ley en pos de mantener derechos adquiridos «entendemos que es una ley que le ha dado mayor seguridad al ciudadano de bien y se caracteriza por dar mayores libertades».

En la misma línea, el líder de la lista 50, Carlos Silva destacó las herramientas que brinda la ley en materia de seguridad pública, en agilización de trámites como puede ser el sistema de alquileres o de adopción, la apertura a mayores libertades que brinda respecto al derecho del libre acceso a los puestos de trabajo, respetando el derecho de los huelguistas y no huelguistas, entre otros.

En ese sentido dijo que «todo lo que vaticinó el PIT CNT y el Frente Amplio, los cucos que montaron sobre el retroceso de esta ley, nada de eso se dio en la práctica.

Entendemos que es una ley que se defiende sola, es justa, popular y reivindica el concepto de libertad como derecho de todo ciudadano».

El lunes visitaron familias de los barrios Santo Nuevo, Malvasio y Ceibal Sur, se aprovechó la oportunidad para reafirmar el contacto con la dirigencia con la Lista 50 que viene trabajando en el departamento desde hace 11 años de la mano del liderazgo del Dr. Carlos Albisu.

“Para nosotros defender la LUC es defender las conquistas obtenidas por este gobierno que pese a la crisis sanitaria mundial que vive desde los primeros días que asumió a logrado cambios trascendentes como por ejemplo en materia de seguridad.

Además es una ley que por sobre todas las cosas, protege derechos de la gente y otorga libertades para que cada ciudadano pueda decidir libremente sobre qué camino quiere seguir.

Hoy cuando alguien quiera hacer valer su derecho a la huelga lo hace pero también ahora, quien quiere trabajar está protegido y lo puede hacer” concluyó el Edil Carlos Silva.