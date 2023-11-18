La 13ª de la segunda rueda. A capa y espada

Para el fútbol de la Liga Sénior, es fecha clave. Por eso, a capa y espada. Es la décima tercera fecha de la segunda rueda, con este calendario de partidos para tener en cuenta y los árbitros centrales en cada caso.
|CANCHA
|HORA
|LOCATARIO
|VISITANTE
|ARBITRO
|ESTADIO RUFINO ARAUJO
|14:30
|LA CAFETERA
|CEIBAL “A”
|JORGE RACEDO
|16:15
|LA REPUBLICA
|CEIBAL “B”
|GERVACIO GUTIERREZ
|SALTO NUEVO
|14:30
|ARSENAL
|UNIVERSITARIO
|JULIO SOSA
|16:15
|B° QUIROGA
|SALTO NUEVO “B”
|ALBERTO MARTINEZ
|CUARTEL NORTE
|14:30
|LA BRIGADA
|SUD AMERICA “B”
|RICARDO FLORES
|16:15
|DEP. ARTIGAS
|DANUBIO
|RUBEN GALLI
|SALADERO
|14:30
|SALTO GRANDE “B”
|BAMASOL
|JULIO BLANCO
|16:15
|SALADERO
|INDEPENDENCIA
|JESUS NASARIO
|PARQUE POLICIAL
|14:30
|LAZARETO
|SP. RODO
|JHON GUGLIELMONE
|16:15
|SUD AMERICA “A”
|REMEROS “C”
|DAVID ARGAIN
|DEP. ARTIGAS (AL NORTE)
|14:30
|BARCELONA
|DOS NACIONES “A”
|LUIS BENNETT
|16:15
|DEP. RETIRO
|FLORIDA
|SANTOS GALLI
|TOMAS GREEN
|14:30
|ATL. JUVENTUS
|UNION D´ATILIO
|DANILO URRUTI
|16:15
|TIGRE
|LA ACADEMIA
|CARLOS LOPEZ
|VAIMACA
|14:30
|ALMAGRO
|QUEPAMA
|FELIX FALCON
|16:15
|SAN ISIDRO “A”
|VAIMACA
|JULIAN RODRIGUEZ
|CENTRO DE CHOFERES
|14:30
|CYBARAN
|SP. CERRO
|MARCELO RODRIGUEZ
|16:15
|CIRCULO POLICIAL
|FENIX
|MARCELO DIAZ
|COMPLEJO REMEROS
|16:00
|REMEROS “B”
|GLADIADOR
|FABIAN ACOSTA
|SALTO URUGUAY
|16:00
|PARQUE SOLARI “B”
|ADEOMS
|SERGIO RIVERO
|DANUBIO
|16:00
|SANTA ROSA
|SAN EUGENIO
|WILLAMS CACERES
|PEÑAROL
|16:15
|PEÑAROL
|EL TANQUE
|SERGIO DE LOS SANTOS
|DON BOSCO
|16:15
|LIBERTAD
|SALTO NUEVO “A”
|OMAR NUÑEZ
|ESTADIO CARLOS AMBROSON
|16:15
|SP. UNIDOS CYBARAN
|RIVER PLATE
|FERNANDO SAMIT
|COLONIA 18 DE JULIO
|16:15
|ALBION
|DEP. IPIRANGA
|MIGUEL BIASSINI
|FERROVIARIA
|16:15
|PARQUE SOLARI “A”
|FERROCARRIL
|NICOLAS BARATTA
|JULIO POZZI N° 1
|16:15
|SALTO URUGUAY
|HINDU
|ANGELO MARTINEZ
|SAN ISIDRO “B” Gana los Puntos a IPRU