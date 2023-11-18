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La 13ª de la segunda rueda. A capa y espada

Para el fútbol de la Liga Sénior, es fecha clave. Por eso, a capa y espada. Es la décima tercera fecha de la segunda rueda, con este calendario de partidos para tener en cuenta y los árbitros centrales en cada caso.

CANCHA HORA LOCATARIO VISITANTE ARBITRO
ESTADIO RUFINO ARAUJO 14:30 LA CAFETERA CEIBAL “A” JORGE RACEDO
16:15 LA REPUBLICA CEIBAL “B” GERVACIO GUTIERREZ
SALTO NUEVO14:30 ARSENAL UNIVERSITARIO JULIO SOSA
16:15 B° QUIROGA SALTO NUEVO “B” ALBERTO MARTINEZ
CUARTEL NORTE 14:30 LA BRIGADA SUD AMERICA “B” RICARDO FLORES
16:15 DEP. ARTIGAS DANUBIO RUBEN GALLI
SALADERO14:30 SALTO GRANDE “B” BAMASOL JULIO BLANCO
16:15 SALADERO INDEPENDENCIA JESUS NASARIO
PARQUE POLICIAL14:30 LAZARETO SP. RODO JHON GUGLIELMONE
16:15 SUD AMERICA “A” REMEROS “C” DAVID ARGAIN
DEP. ARTIGAS (AL NORTE)14:30 BARCELONA DOS NACIONES “A” LUIS BENNETT
16:15 DEP. RETIRO FLORIDA SANTOS GALLI
TOMAS GREEN14:30 ATL. JUVENTUS UNION D´ATILIO DANILO URRUTI
16:15 TIGRE LA ACADEMIA CARLOS LOPEZ
VAIMACA14:30 ALMAGRO QUEPAMA FELIX FALCON
16:15 SAN ISIDRO “A” VAIMACA JULIAN RODRIGUEZ
CENTRO DE CHOFERES14:30 CYBARAN SP. CERRO MARCELO RODRIGUEZ
16:15 CIRCULO POLICIAL FENIX MARCELO DIAZ
COMPLEJO REMEROS 16:00 REMEROS “B” GLADIADOR FABIAN ACOSTA
SALTO URUGUAY 16:00 PARQUE SOLARI “B” ADEOMS SERGIO RIVERO
DANUBIO 16:00 SANTA ROSA SAN EUGENIO WILLAMS CACERES
PEÑAROL 16:15 PEÑAROL EL TANQUE SERGIO DE LOS SANTOS
DON BOSCO 16:15 LIBERTAD SALTO NUEVO “A” OMAR NUÑEZ
ESTADIO CARLOS AMBROSON 16:15 SP. UNIDOS CYBARAN RIVER PLATE FERNANDO SAMIT
COLONIA 18 DE JULIO 16:15 ALBION DEP. IPIRANGA MIGUEL BIASSINI
FERROVIARIA 16:15 PARQUE SOLARI “A” FERROCARRIL NICOLAS BARATTA
JULIO POZZI N° 1 16:15 SALTO URUGUAY HINDU ANGELO MARTINEZ
SAN ISIDRO “B” Gana los Puntos a IPRU

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