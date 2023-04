Kim Phuc, «la niña del napalm», lanza el libro sobre su vida en español

La vietnamita Kim Phuc, conocida como la niña del napalm por una histórica foto tomada en 1972 durante la guerra de Vietnam, presentó este miércoles en Costa Rica la primera edición en español de su libro “La Ruta del Fuego”, en el cual narra la historia de su vida y su camino hacia el perdón.

Phuc, quien presentó el libro en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, recordó aquel 8 de junio de 1972 cuando el fotógrafo Nick Ut retrató el momento en el que la niña corría despavorida, desnuda y con serias quemaduras en su cuerpo producto de un bombardeo con napalm durante la guerra de Vietnam.

La mujer explicó que en su libro cuenta el testimonio de su vida, sus años vividos en Vietnam; en Cuba, donde estudió medicina; y finalmente en Canadá hacia donde desertó junto a su esposo, y se convirtió en activista por los derechos de los niños y por la paz.

Phuc afirmó que en un momento de su vida se convirtió al cristianismo y logró perdonar a sus enemigos, incluidos los pilotos estadounidenses que estuvieron a cargo del bombardeo.

La mujer recordó que tras la icónica fotografía, estuvo 3 días en una morgue porque no le daban esperanzas de vida, y que después permaneció 14 meses hospitalizada, para luego someterse a diversos tratamientos y terapias a lo largo de su vida.

Phuc, quien ahora dirige una fundación que ayuda a los niños en todo el mundo, agradeció el apoyo de Costa Rica para la traducción y el lanzamiento de su libro en español, cuya edición en inglés se publicó en 2017.

El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, estuvo a cargo del prólogo de esta primera edición del libro en español.

La viceministra de Relaciones Exteriores, Lydia Peralta, dijo en el acto oficial de este miércoles que Costa Rica siempre apoyará las iniciativas dirigidas a promover la paz, la democracia y el desarme, pues son valores y principios de la política exterior del país.

“Costa Rica, como democracia desarmada y fiel a su tradición pacifista, seguirá insistiendo en que la paz debe ser el camino y la máxima aspiración de los gobernantes para sus pueblos. Para nuestro país es un orgullo que el mensaje de esperanza que transmite Kim Phuc en su libro llegue al mundo hispanohablante gracias a la acción diplomática costarricense», expresó Peralta.

La idea de traducir el libro al español surgió el exembajador de Costa Rica en Canadá, Mauricio Ortiz, quien durante esas funciones conoció a Phuc y se impuso el objetivo de hacer realidad la traducción, para lo cual obtuvo apoyos privados a través de donaciones de empresarios costarricenses, así como la colaboración organizativa y logística de la Cancillería.

A Phuc la acompaña en Costa Rica el fotoperiodista Ut, y ambos tendrán una audiencia con el presidente del país, Rodrigo Chaves, visitarán universidades estatales, la Universidad para la Paz, escuelas, entre otros lugares.

El libro “La Ruta del Fuego” y la fotografía de “La niña de napalm” representan una fiel denuncia de las atrocidades que sufren las víctimas de los conflictos armados y un llamado hacia los Estados para trazar las acciones necesarias para frenar la violencia y fomentar una cultura de paz, desde la niñez, destacó la Cancillería costarricense.

Aquel día

En 1972 la foto de una pequeña que corría desnuda en medio de una nube de humo en plena Guerra de Vietnam recorrió el mundo. Esa imagen en blanco y negro se convirtió en un símbolo de lucha y en un recordatorio de los horrores que dejan los conflictos bélicos. En ese momento Kim Phuc -protagonista de la imagen- tenía apenas nueve años.

El 8 de junio de 1972 el fotógrafo de Associated Press (AP) “Nick” Ut retrató el momento justo en que Kim Phuc y cuatro niños más gritaban desesperados mientras su pueblo, Trang Bang, era cubierto por un extenso humo negro.

Ese día, un avión norteamericano lanzó una bomba de napalm, una sustancia que se adhiere al cuerpo y provoca graves quemaduras. Kim y su familia estaban resguardados en un templo pero todos tuvieron que correr cuando sus ropas comenzaron a prenderse fuego.

“Giré la cabeza y vi los aviones, y vi cuatro bombas aterrizando”, contó Phuc. “Entonces, de repente, había fuego por todas partes, y mi ropa estaba quemada por el fuego. En ese momento no vi a nadie a mi alrededor, solo fuego”, aseguró. Rápidamente ella y su familia se refugiaron con otros civiles y soldados del sur en un templo budista pero tuvieron que huir por miedo a un ataque.

Mientras corría, su cuerpo ardía de dolor, las lagrimas le inundaban el rostro y como pudo se quitó los restos de tela que la cubrían. “Todavía recuerdo lo que pensé. Pensé ‘Dios mío, me quemé, seré fea y la gente me verá de otra manera’. Pero estaba tan aterrorizada”, expresó.

El fotógrafo vietnamita de 21 años que hizo historia con la imagen de ‘la Niña del napalm’

En medio del humo, los gritos y el miedo, la cámara de Nick Ut se topó con la niña. “Yo intuía que algo terrible podía pasar después del bombardeo de los aviones, así que estaba atento con mi cámara. Miré a través del humo negro y vi a una niña, desnuda… corriendo. Comencé a tomar fotografías a medida que ella y otros niños corrían directamente hacia nosotros, escapando de la aldea por el camino rural”, relató el profesional en 2015 durante una entrevista con CNN.

“Cuando la niña se acercó, vi que partes de su piel comenzaban a desprendérsele. Ella se había arrancado la ropa para dejar de quemarse. El napalm ya había quemado su cuello, la mayor parte de su espalda y su brazo izquierdo. Dije ‘oh, Dios mío, no puedo creer que ella esté tan quemada”, recordó.

El fotógrafo dejó su cámara y vio como comenzaron a arrojar agua en sus heridas y la cubrieron con abrigo. Rápidamente subieron a los niños a una camioneta y los llevaron al hospital.

Sin embargo, una vez allí los doctores no quisieron atenderla debido a la gravedad de las heridas que presentaba. Fue entonces cuando Ut, quien tenía solo 21 años, les mostró su carnet de prensa con la promesa de que al otro día publicaría la foto de la niña con una nota donde revelaría que el hospital se negó a tratarla. “Lloré cuando la vi corriendo. Si no la ayudaba y algo le ocurría y moría, creo que me hubiera suicidado después de eso”, manifestó