Juzgados de Paz de Salto sin magistrados titulares y abuso de licencias

Asociación de Abogados de Salto denuncia

La Asociación de Abogados de Salto ha dado a conocer en las últimas horas una situación que atraviesan los cuatro turnos de los Juzgados de Paz de nuestro departamento. El interés de los abogados es que la población esté informada sobre esta realidad ya que afecta el proceso de varios casos.

Más allá de la falta de Jueces, se suma la falta de funcionarios.

La información fue brindada por el Presidente de la Asociación Dr. Gastón Vela y el Secretario Dr. Gabriel Cartagena.

Vela Dió lectura a una declaración pública al respecto de la situación que además ya fue presentada a las máximas autoridades competentes.

«Sin perjuicio de la falta de funcionarios que ya fue reclamado ante las autoridades competentes, en los últimos meses hemos visto como se ha hecho uso y abuso de licencias de todo tipo, de parte de los Magistrados titulares de tres de ellas, a excepción de un turno en el cual se está tramitando un sumario lo:que también provoca que no se encuentre el Juez titular» se informa en una primera parte del comunicdado.

JUECES DE OTROS DEPARTAMENTOS Y NOMBRAMIENTOS

«Para intentar subsanar esta situación, han debido asumir las tareas en dichas Sedes, los Jueces Seccionales de los departamentos de Paysandú y Artigas, así como los jueces de Paz Rurales, con lo que implica para ellos el traslado y además deben dejar de lado sus propias sedes para poder atender estos despachos», continúa explicando el comunicado.

También de aclara que la forma de nombrar jueces no es lo mejor.»La realidad es que la SCJ ha debido nombrar jueces suplentes por cortos períodos de tiempo, que por esa circunstancia no logran poner al día todo el trabajo atrasado y que también por cuestiones procesales, no pueden hacerlo. No hay que olvidar, que aquello que detrás de lo que para nosotros son EXPEDIENTES, hay PERSONAS, que tienen diversos problemas, para muchos de ellos, urgentes» destaca.

Según los abogados, son los funcionarios quienes están a cargo de las sedes de Paz «Entonces, no se puede concebir que en muchas ocasiones del año, las 4 sedes de Paz, queden desiertas de sus titulares, quedando los funcionarios del Juzgado, en las trincheras intentando solucionar todo acto que esté a su alcance. Demás está decir que la labor de dichos funcionarios es correcta y que gracias a ellos el Juzgado está al día, pero se vensuperados sin dudas, ante lo que sucede en la actualidad»

«Esta situación es para nosotros sumamente preocupante ya que nos afecta nuestro trabajo como abogados pero en definitiva, la mayor afectada es nuestra población, esto es, los justiciables ya que es a ellos a quienes se les suspenden las audiencias y se les atrasan sus trámites. No debemos olvidar que para realizar diligencias, se necesita el decreto del Juez, para dictar una sentencia, se necesita del juez, así como múltiples otras actividades como firmas de oficios, de órdenes de pago, etc.»

En esta oportunidad los abogados pretenden aclarar a la población que » la demora de los trámites no es resposabilidad de los abogados y lamentamos que en los Juzgados de Paz prácticamente ya nos encontramos en una situación de feria judicial.»

El Dr. Vela acotó que la situación fue planteada a las autoridades así como también la falta de funcionarios ya que ante el personal que se ha ido retirando no ha habido nuevos ingresos.

Por su parte el Dr. Gabriel Cartagena agregó que «esto refleja una dificultad a nivel del acceso a la justicia porque nosotros podemos ingresar los expedientes pero no se puede seguir dando trámite porque hay cuestiones que las tiene que decidir el juez. Los funcionarios pueden llegar hasta cierto punto , tratan de facilitarnos la tarea. A esto hay que sumarle que los propios Jueces Letrados de Salto si quisieran sacar en estos momentos licencias , tampoco tiene quien los pueda suplantar a ellos . Está bien que cada uno pueda tener sus licencias pero acá hay un abuso de las licencias y no puede ser que al llegar a pocos días de la feria, tengamos los Juzgados sin los titulares . Lo que tanto le preocupa a la SCJ que es el acceso a la justicia, en Salto en lo que es la justicia de paz, en todo lo que son montos económicos menores a medio millón de pesos estamos con una dificultad muy seria y que se hace crítica.»

ABUSO DE LICENCIAS

Consultados sobre porqué se piensa que hay abusos de esas licencias , el Dr.Cartagena explicó la situación.

«Tenemos información extraoficial , porque eso seguramente la SCJ lo dará en forma oficial, pero hay algún juez que en el año 2022 ya lleva más de 45 , 50 días de licencia reglamentaria y después tenemos licencias médicas que evidentemente tendrán que ser certificadas y vistas por los médicos pero se supo hace dos días que un juez trabajó 24 horas y presentó un certificado médico hasta el 29 de Diciembre lo cual genera evidentemente todas estas dificultades. No dudamos que el magistrado al que nos estamos refiriendo tenga alguna dificultad de salud pero hace el problema a los ciudadanos que como decimos en la nota , y a los movimientos , estamos en una feria judicial anticipada en los Juzgados de Paz de Salto»

Siguió diciendo Cartagena que para cubrir esas vacantes se debe recurrir a los Jueces Rurales que no son abogados , que no tienen estudio de Derecho, que hacen un gran esfuerzo por su experiencia en estar al frente de un Juzgado y evidentemente que es mucho más complicado para cuando uno también tiene que decretar, y ahí es cuando vienen los problemas que se están generando a nivel de los expedientes.»

Los casos que se ven perjudicados y que se llevan a los Juzgados de Paz van por procesos de desajolo, ejecución de cheques, audiencias de conciliación, procesos aduaneros , accidentes de tránsito.

«Creemos es nuestro deber , luchar por los derechos del justiciable, que son en definitiva los que en mayor medida sufren las consecuencias de la situación que ocurre en nuestras sedes» culminan afirmando los representantes de los abogados de Salto.