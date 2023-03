JUSTICIA SIN DESCARGO

Me enamoré de un desconocido

confiando en él, y como a un Dios se adora

entregando mi cuerpo, alma y horas

cual sierva, cumpliendo sus pedidos.

Mas al fin, cayó la venda de mis ojos

y el castillo de humo se evapora

el ídolo de barro se desploma

me rodean los yuyos y rastrojos.

Me hundo en el delirio de un plumazo

la calma y la carne destrozadas

producto de su vida descocada

me golpean más fuerte que un mazazo.

El príncipe ha sido mi verdugo

enfermando mi cuerpo y mis entrañas

y la vida que me queda no me alcanza

a permitir que se aleje de mi yugo.

Que me guía la sed de la venganza

más de uno dirá: – Es una loca.

Nadie sabe el dolor que me provoca

el vivir tantos años de trapaza.

No puedo perdonar tamaña afrenta

ahora es mi tiempo de tirana

esclavo es del desdén que lo maltrata

la justicia la cumplo a rajatabla.