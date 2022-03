Junta Departamental recordó la figura política de Eduardo Bonomi a un mes de su fallecimiento

Con la presencia de los invitados Neri Mutti y Mijail Pastorino del Movimiento de Participación Popular, y Patricia Spinelli, ex presidenta del Sindicato Policial, sesionó anoche de forma extraordinaria la Junta Departamental para recordar la figura política de Eduardo Bonomi a un mes de su fallecimiento. Quien explicó las razones de la convocatoria y el motivo del homenaje, fue el coordinador de la bancada de Ediles del Frente Amplio (FA) Marcirio Pérez. “Estamos viviendo un período muy especial –comenzó diciendo Pérez-, estamos en la recta final del referéndum, y entre los ediles de esta Junta Departamental estamos discutiendo arduamente y defendiendo nuestros ideales. Por eso la presencia hoy de la oposición en esta sala es sumamente valiosa, y en este instante en este difícil intercambio de ideas, donde aflora la pasión, la bancada de Ediles del FA agradece la presencia a quienes desde la oposición han hecho posible esta sesión con la mesura y la debida serenidad que la ocasión brinda”. “Vamos a hablar de un militante, de un compañero, una figura de singular importancia dentro del FA, un baluarte de fuerza y de hidalguía, de sabiduría e inteligencia que nos ha dejado para siempre. Por ello, esta pausa en la Legislatura Departamental para recordar a esta figura del FA”.

LEVANTA LA MIRA

“Es de orden felicitar la iniciativa –dijo Pastorino-, agradecer no tanto como militante del FA sino como una persona, como todos los que están acá, interesados por la política, independientemente al partido que pertenecemos. Estos son los momentos en que el sistema político de alguna manera levanta la mira no en término de ideas sino en términos de reconocer, en el acierto o en el error, en el acuerdo o en el desacuerdo, que en definitiva somos personas, seres humanos que manifestamos nuestras ideas, las planteamos, las luchamos, las vivimos, las experimentamos, las trasladamos y que tenemos un fin, y que más allá de nuestro ser, las ideas siguen”.