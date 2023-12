Junta Departamental reconoció la trayectoria de periodistas y comunicadores salteños

También se votó licencia al Intendente Lima hasta el 14 enero

Anoche la Junta Departamental tuvo momentos de emotividad cuando se llevó adelante el reconocimiento a diez periodistas y comunicadores salteños entre los que estaban Olga Cerecetto, Carlos Ardaix, John Weston, Hermes Machado, Juan José Díaz, Oscar Garaventa, Luis Pérez, Luis Andiarena, Claudino Ferreira Pinto, José Pedro Cardozo y Roberto Lucero, quienes fueron acompañados por otros comunicadores entre los que se encontraba Juan Vicente Román, Presidente de la Asociación de Profesionales de la Comunicación (APC), quien debió recoger el reconocimiento en nombre de Alberto Rodríguez quien no pudo estar presente. También acompañó el Diputado Omar Estévez, sumándose a la Mesa de la Corporación para reconocer tantos años de comunicación y de entrega a la comunidad.

RAZONES DE UN HOMENAJE

Quien explicó el origen de la idea, fue su promotor, el Edil colorado Carlos Rey Castillo. “En esta misma Junta Departamental hace unos meses se le hizo un homenaje similar a periodistas deportivos a iniciativa del colega de ustedes, el periodista (Marcelo) Oliva, lo cual me pareció muy bien. Reconoció a cuatro periodistas deportivos de más de cuarenta años, fue ahí que me surgió la inquietud de pensar por qué no hacer lo mismo pero con periodistas y comunicadores tanto de radio como de televisión y prensa”.

“El mejor reconocimiento y homenaje en cualquier actividad es cuando los propios vecinos de donde uno vive, crece y está muchos años le dicen en la cara, queremos homenajearlos y reconocerles esa trayectoria tan extraordinaria, tan amplia, tan diversa y decirles de frente muchísimas gracias por habernos ayudado a mi generación, a generaciones anteriores, a las nuevas y a las que vendrán en cuanto a informarnos, entretenernos, muchas veces a abrirnos la cabeza con opiniones de ustedes, al transmitir sugerencias para gobernantes tanto a nivel departamental como nacional”.

“Me gusta que se reconozca a las personas por lo que hacen y no por los colores o la ideología que profesan. Lo que está bien, está bien, no importa de dónde venga”, agregando que “ustedes están acá representando a toda la prensa, que es una pieza fundamental, imprescindible no solo en una república y en una democracia como a la que nosotros estamos acostumbrados, sino en este modo de vida que tenemos los orientales de antes, de ahora y ojalá que por siempre”.

“En la prensa de este país uno ve que es abierta, plural, responsable, y en cualquier medio en donde estuvieron y siguen estando muchos de ustedes, siempre se le ha dado cabida a todas las opiniones. Si uno mira acá en Salto cualquier diario, escucha cualquier radio o televisión, como también ahora los medios digitales, en general, y por más que todos tenemos nuestro corazoncito y a veces tiramos más para un lado que para otro, en general, todas las voces de los partidos políticos, pueden perfectamente criticar, discrepar, también proponer ideas a la Intendencia de Salto, que en este caso es frenteamplista, o al gobierno nacional que es de nuestra coalición. Prensa como la que hay acá en Salto o como la que hay en el país, ha permitido y sigue permitiendo sacar a luz temas tan dolorosos, nefastos, cuando descubre a personajes que parecía que eran impunes o intocables, y nos hacen conocer esas bajezas humanas de esas personas que gracias muchas veces a la prensa, eso trasciende, va a la Justicia, y esas personas pagan el precio como debe pagar cualquier persona cuando se aparta de la ley”, sostuvo Rey.

HOMENAJE A COMUNICADORES

Otros Ediles que hicieron uso de la palabra reconociendo a los comunicadores fueron Pablo Alves, Patricia García, Elda Albarenque, Menalvina Pereira das Neves y Augusto Bonet, cerrando el Diputado Estévez.

Los periodistas y comunicadores presentes también hicieron uso de la palabra para agradecer el gesto de la Junta Departamental, donde algunos aprovecharon para contar jugosas anécdotas de tantos años de trayectoria que hicieron el deleite de los presentes. En el caso del periodista Oscar Francisco Garaventa, quien recientemente se retiró de su programa “Rotativo Rural”, con 50 años de permanencia ininterrumpida al aire, quien habló para agradecer en su nombre fue su nieta Luciana, que cuando terminó, Garaventa dijo de manera fuerte y orgulloso, “¡es mi nieta!”.

Tras la parte oratoria, los Ediles entregaron una plaqueta con un reconocimiento a cada uno de los homenajeados, quienes se retiraron de la sala aplaudidos de pie por los Ediles.

LICENCIA AL INTENDENTE

Previo al homenaje de los comunicadores, se trató como asunto de preferencia la solicitud de licencia del Intendente Andrés Lima, aprobándose su descanso del 28 de diciembre al 14 de enero de 2024, recayendo la responsabilidad en Gustavo Chiriff, quien será el Intendente de Salto durante esos días.