Junta Departamental levantó las Observaciones a la Modificación Presupuestal remitidas por el Tribunal de Cuentas

Se votó en acuerdo por unanimidad

Este martes a la noche sesionó en forma extraordinaria la Junta Departamental de Salto (JDS) para tratar las Observaciones remitidas por el Tribunal de Cuentas (TC) sobre la Modificación Presupuestal. Existiendo acuerdo entre los partidos políticos, se votó por unanimidad levantar dichas Observaciones. EL PUEBLO dialogó con Ediles que estuvieron involucrados en el estudio y discusión presupuestal.

Ricardo Fernández (PC)

El Edil colorado Ricardo Fernández recordó que “Básicamente las Observaciones del TC fueron dos. Uno, sobre el quebranto de caja, porque se está generando una diferencia para los funcionarios que manejan los cobros y los pagos en la Intendencia de Salto, que fue un reclamo de nuestra Bancada pues la diferencia salarial que representaban para los mismos era bastante grande, y se llegó a un acuerdo con el Ejecutivo atendiendo de cierta manera un poco el reclamo de los funcionarios en el cambio de dicha norma. Lo que el TC recalca es que no debe haber aumentos en el Rubro Cero, pero eso se explica en el artículo 8 a través de las indexaciones de rubros”.

“El otro punto que observó el TC fueron las 327 vacantes presupuestales que se están generando, lo cual también fue explicado por el Ejecutivo y por el gremio de ADEOMS, que fue parte de esta negociación, que esas vacantes se irán generando mediante los retiros e incentivos jubilatorios que haya del personal de funcionarios municipales que serán ocupados por funcionarios con un menor grado en la escala salarial, por lo cual, tampoco generaría un aumento en el Rubro Cero”.

“Deseo recalcar –agregó Fernández- que en la discusión de las Modificaciones Presupuestales la oposición entera cuestionó que éstas habían sido muy para adentro de la Intendencia de Salto y nada hacia afuera, que es el resto de la sociedad. Un punto claro es que esperábamos el compromiso del Ejecutivo de ingresar y crear en esta Modificación el Fondo de Emergencia Departamental (FED) ya que no salió en el presupuesto porque no estábamos de acuerdo en el origen de los recursos a través de los espectáculos públicos y privados que cobraban entrada, para que una parte de esa recaudación fuera a formar el Fondo, más allá que la Intendencia se comprometía al aporte de un millón de pesos anuales. Entendimos que con la pandemia arriba no era buen momento para la implementación de ese impuesto.

Quedó el compromiso que para la próxima se estudiará la mejor manera de formar ese Fondo y presentarlo nuevamente a la Junta”.

“También entendemos que hay muchas políticas sociales deportivas, turísticas, que están necesitando mayor presupuesto municipal, y tampoco fue atendido”.

Augusto Bonet (PN)

Por su parte el Edil nacionalista Augusto Bonet coincidió con el comentario de Fernández y agregó que “el Ejecutivo concurrirá a la próxima reunión de la comisión para charlar estos temas y sobre una nota que envió Ricardo Fernández sobre los ajustes de las Unidades Indexadas en el cálculo de la deuda del fideicomiso respecto a la actualización del capital”.



Juan Pablo Rocca (FA)

Finalmente, el Edil frenteamplista Juan Pablo Rocca, Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del legislativo, comenzó destacando “la satisfacción de que seguimos avanzando en una agenda legislativa. Poniendo en perspectiva lo que fue el período pasado, vamos a cumplir dos años en la tarea y vemos que se ha avanzado muchísimo, se ha logrado diferentes objetivos políticos que estaban pendientes y que ahora se están cumpliendo, sobre todo porque hay una Bancada del FA consolidada, tenemos buen diálogo con la oposición y también hemos logrado encontrar buenos caminos con ADEOMS cuando ha tenido que participar”.

“En segundo lugar, en lo que refiere a las modificaciones presupuestarias quiero destacar la garantía de la estabilidad para 347 trabajadores y sus respectivas familias, es un gran logro de la administración, de ADEOMS en lo que fue este proceso de negociación, y de nuestra parte como ediles en lo que es la Legislatura, dando las garantías que fue hecho de la forma correcta, ajustada a la ley y al presupuesto quinquenal que tiene previsto cómo financiar estas 347 vacantes y a su vez, este presupuesto garantiza el financiamiento de lo que son los quebrantos de caja, lo que nos da una pauta de la seriedad con la que se viene trabajando”.

“En lo que fue la creación de escalafones y subescalafones, valoramos que se esté dando la prioridad a la formación de los funcionarios, se premia la capacitación y la especialización para que los funcionarios den un mejor servicio. Por lo tanto, hacemos una valoración muy positiva, quedó demostrado que el trabajo en comisión cuando hay diálogo, cuando hay intercambio eso genera que en los plenarios después las discusiones sean mucho más fluidas y siempre en un tono constructivo para dar mayores garantías de que se puede seguir avanzando”, concluyó.