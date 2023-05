Junta Departamental homenajeó a Salto Nuevo Fútbol Club por sus 80 años de vida

Ediles se comprometieron a devolver el Bernasconi a la institución

Anoche la Junta Departamental se dedicó a recibir delegaciones. En el primer caso se recibió a la directiva de Salto Nuevo Fútbol Club en el marco de su 80° aniversario y posteriormente se recibió a una delegación del INIA para exponer sobre la enfermedad “dragón amarillo” Huanlombing, que afecta a la variedad de cítricos y otras plantas ornamentales.

MEDIA HORA PREVIA

Previamente se cumplió con el espacio que tienen los Ediles para expresar reflexiones sobre temas de actualidad o trasladar planteos de los vecinos. Es así que hicieron uso de la palabra los Ediles Marcela da Col (FA), Mateo Gularte (PN), Juan Pablo Rocca (FA), Mirtha Berguñán (PN), Gotardo Goncalvez (PN), Patricia García (FA) y Menalvina Pereira das Neves (PN).

DELEGACIONES RECIBIDAS

La delegación de Salto Nuevo Fútbol Club estuvo encabezada por su presidente, Alejandro Moreira, quien estuvo acompañado por Elsio Félix, Heber Pertusatti, Ignacio Suetta, Roberto de Paula, Roberto Fioritti y Aníbal Correa.

Cada uno de los Ediles que hicieron uso de la palabra en el homenaje a la institución deportiva del populoso Barrio de Salto Nuevo se comprometieron a votar la solicitud enviada al legislativo por el Intendente Andrés Lima, por lo que se estaría devolviendo el Estadio Arnoldo Bernasconi a las legítimas manos de la institución que lo construyó y que le fue expropiado por la dictadura en los años 80. Luego la Comisión de Deportes y la Presidenta en ejercicio, la Edila Marcela da Col, entregaron a los homenajeados una placa alusiva a la fecha.

Posteriormente, el plenario recibió a una delegación del INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) encabezada por su Directora, la Ing. Mariana Espino que estuvo acompañada por los técnicos investigadores José Buenahora, Elena Pérez, Fernando Rivas y Cristian Isaurralde del MGAP, para exponer sobre la enfermedad “dragón amarillo” Huanlombing, que afecta a la variedad de cítricos y otras plantas ornamentales.

BECAS DE ALIMENTACIÓN IMPAGAS

La media hora previa fue aprovechada por la Edila Marcela Da Col para informar justo en el día que se cumplía 66 años del inicio de los cursos universitarios en Salto sobre la situación que se viene dando con estudiantes de la sede salteña de la Universidad de la República sobre la falta de pago de la beca de alimentación para jóvenes provenientes de otras ciudades.

“Hoy 4 de mayo –comenzó expresando Da Col-, la sede Salto de la Universidad de la República está cumpliendo 66 años. Si bien los orígenes de la presencia de la UDELAR en Salto se remontan a fines del XIX, es a partir del año 1957 en que se establece definitivamente, constituyendo un faro al norte del país. Cabe reconocer y saludar a quienes bregaron por su concreción y a quienes hoy la mantienen viva y de puertas abiertas. No puedo dejar de mencionar la apertura en estos últimos años, en procura de consolidar más y mejor Universidad en el interior del país. Si bien la Universidad de la República es autónoma y cogobernada, contó, durante los gobiernos progresistas, con un presupuesto – aunque nunca holgado – que le permitió crecer y acoger mayor número de estudiantes”.

“Por estos días, sin embargo, ha cobrado estado público que un grupo de estudiantes universitarios no habían recibido su monto de beca para la alimentación, la que se brinda a través de tarjetas de Bienestar Estudiantil. No se hicieron esperar las manifestaciones de solidaridad desde el gremio estudiantil y el sindicato de docentes, quienes actuaron prontamente encontrando respuesta en la Intendencia de Salto. La solución no admitía demoras, ya que de forma inmediata estaba afectando la salud de los estudiantes y, a largo plazo, puede constituirse en factor que impida seguir sus estudios, sobre todo tratándose de estudiantes provenientes de otros lugares. La Intendencia entrega entre 93 y 120 viandas por día en los lugares de residencia y estudio, ya sea en Artigas y Piedras o en la oficina de calle Uruguay y manifiesta su intención de seguir colaborando hasta que se haya resuelto la situación definitivamente”.

“Este hecho deja en evidencia tres formas en que se manifiesta la política económica llevada adelante por el gobierno. En primer lugar, el recorte presupuestal infligido a la educación en general y a la Universidad en particular. A modo de ejemplo, la rendición de cuentas de 2022 no destinó fondos que permitieran reforzar a Bienestar Estudiantil. En el pedido presupuestal para esta Rendición se volverá a solicitar. En segundo lugar, evidencia una gestión mala, incapaz de prever un gasto que ya ha sido fijado; pero sobre todo por insensible, incapaz de reconocer que los estudiantes tienen el derecho de contar con su beca ya asignada. Por último, devela una situación creciente de pérdida de empleo y de pérdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores, puesto que las familias de estos estudiantes no están en condiciones de sostenerlos”.

“Por todo lo expuesto, imposible no tener sentimientos encontrados; por un lado la alegría de estos 66 años de crecimiento de la Universidad de la República en nuestro departamento y, por otro, el pesar ante decisiones que obstaculizan ese proceso. Por eso saludamos a quienes obstinadamente dedican parte de su vida para poner la educación universitaria al alcance de todas y todos”, concluyó.