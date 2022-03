Junta Departamental homenajeó a las funcionarias taquígrafas en su día y a ocho mujeres que formarán parte del nomenclátor de la ciudad

La Junta Departamental de Salto en su sesión de anoche llevó a cabo reconocimientos a ocho «mujeres de invaluable compromiso, liderazgo y gestión que dejaron una huella fuerte en nuestra sociedad, donde sus nombres quedarán plasmados en el nuevo nomenclátor de la ciudad», entre las que se encuentran, y como informara oportunamente EL PUEBLO, Ofelia Piegas, Dora «Yiya» Nefer Migliaro, Lacy Duarte, Etelvina Migliaro, María Irene Olarreaga, Juana Emed de Albisu, Celeste Belzarena y Jacinta Balbela de Delgue.

El Decreto autorizando a la Intendencia de Salto a designar con el nombre de las homenajeadas fue aprobado por la unanimidad de los ediles presentes, donde tanto las homenajeadas como familiares y amistades que asistieron representando a quienes han fallecido, recibieron obsequios por parte de la Comisión de la Nomenclatura y de la Presidencia del legislativo local.



LA VOZ DEL PUEBLO

Al momento de agradecer, la Profesora Ofelia Piegas recordó que «transitando mis 96 años», puedo agregar a lo ya dicho que «he tenido siempre una gran vocación de docencia. He enseñado dentro y fuera del aula, no solamente con palabras sino con actitudes, siempre las mismas, sin variar en lo fundamental sino solo en aquello que el pasar del tiempo me iba revelando que en parte tenía razón y posiblemente en otras no».



«Fui docente 26 años, con alguna interrupción por razones políticas, y luego retomé, pero con en una distinta corriente histórica de investigación», por lo que «dirigí mis esfuerzos a nuestra región de lo que hoy es nuestro país, y ahí le hinqué el diente y me encontré con Artigas y ya no lo pude olvidar».

«Desde el año 97 en que fundamos la Asociación de Amigos del Patrimonio, estamos en una actividad permanente de defensa, protección y cuidado de nuestro patrimonio. No únicamente el patrimonio material de los edificios, sino del patrimonio intangible, que es mucho más importante, porque son los valores, las creencias», eso mismo «que será proyectado a futuro. Porque no se trata solo de indagar el pasado, sino de proyectarlo al futuro».

«Quiero agradecer a esta honorable Junta, sobre todo porque es la más importante representación de los pueblos, de los deseos de los pueblos, en el acierto o en el desacierto, pero todos pensando que es lo mejor para nuestra región. No olvido que el pueblo es el motor de una sociedad. Termino diciéndoles como los viejos romanos, que decían Vox Populi Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de dios».



FUNCIONARIAS TAQUÍGRAFAS

Casualmente en la jornada de ayer, se conmemoraba el Día del Taquígrafo. Por ese motivo, la Presidenta Carolina Palacios destacó en breves palabras la importante y destacada función que cumplen las funcionarias taquígrafas en la Corporación, acompañando el trabajo de los Ediles tanto en los plenarios como en el trabajo de las distintas comisiones asesoras.

Posteriormente fueron saludadas las cinco funcionarias taquígrafas de la Junta, coincidiendo también con los reconocimientos por el Mes de la Mujer. Es así que las funcionarias Ana Gabriela Macció en su rol de Jefa de Taquígrafas, Any Labarnois como subjefa, María Margarita Cayetano, María Noel Simmoes y Daniela Quaglioto recibieron una tarjeta recordatoria de la Junta Departamental por la tarea que realizan.



RENUNCIAS

Tres destacados funcionarios de la Junta Departamental con causal jubilatoria y con una dilatada trayectoria en el legislativo, presentaron anoche renuncia a sus cargos para acogerse al beneficio del retiro anticipado a partir del 30 de marzo. Es así que anoche se despidieron de sus compañeros la Directora General Adriana Ferreira Fleurquin, Azucena Pintos Machado y Aníbal Alberro.



MEDIA HORA PREVIA

Como siempre, la sesión comenzó con la media hora previa donde los Ediles tienen la oportunidad de plantear temas, inquietudes y hacer planteos en nombre de vecinos del departamento. Es así que anoche expusieron los Ediles Gabriel Scabino (FA), Mirtha Berguñán (PN), Jeorgina Elola (FA), Juan Pablo Rocca (FA), Marcela da Col (FA), Patricia Barrios (FA) y Gabriel Silva (PN).