Junta Departamental de Salto no aceptó 5 renuncias presentadas por Ediles del Partido Nacional que trabajan en Salto Grande

Frente Amplio votó en contra

Anoche sesionó en forma ordinaria la Junta Departamental de Salto, la que tras la media hora previa y antes de escuchar el informe de Presidencia, fueron tratados como asunto de preferencia la solicitud de renuncia al cargo de Edil de Juan Ignacio Hourcade, Julio César Acuña, José Luis Ambrosoni, Martín Chiappa Díaz y Daniel Lewis.

El único Edil que hizo referencia a la situación que están viviendo los Ediles nacionalistas que han sido permanentemente mencionados tanto en medios de prensa como en la pasada doble interpelación realizada en la Cámara de Representantes a los Ministros de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas por el caso de la gestión de la Delegación Uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, fue Hourcade, mientras que sus demás colegas fundamentaron la solicitud de renuncia al cargo por motivos personales.

Es así que Hourcade en parte de su misiva sostuvo que “vengo a presentar y a poner en consideración del Cuerpo la renuncia a mi cargo de Edil suplente correspondiente a la lista 404, no obstante a que mi participación en el Cuerpo ha sido nula, ha sido de público conocimiento el tratamiento que se me ha dado y referenciado como Edil, lo cual me parece una completa injusticia para todos los integrantes de este Cuerpo que realmente se desempeñan y trabajan como tales”.

Llegado el momento de someter a votación del Plenario de la Junta Departamental las cinco renuncias presentadas anoche, apenas obtuvieron cada una 14 votos de los Ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado, votando en contra los 17 Ediles del Frente Amplio.

Lo que es conocido por el nombre de “práctica parlamentaria”, en este caso concreto refiere a que suelen ser aceptar las renuncias presentadas a sus cargos por los Ediles, lo que en este caso no ocurrió, ante la decisión del oficialismo de negar su voto.

De todas formas, ningún Edil del oficialismo ni de la oposición solicitó la palabra para fundamentar su voto ni pedir explicaciones de lo ocurrido. Lo cierto es que la bancada de Ediles del Frente Amplio sorprendió con su voto negativo impidiendo de esta manera que se aceptara la renuncia de los Ediles blancos, como adelantó el pasado 11 de octubre el propio Presidente de la República que iba a suceder en oportunidad que el Edil Pablo Constenla renunciara a su cargo en Salto Grande.

EL PUEBLO consultó al Coordinador de la Bancada de Ediles del Frente Amplio Juan Pablo Rocca, sobre la determinación de no aceptar las solicitudes de renuncia de estos cinco Ediles del Partido Nacional, inmediatamente recordó el sexto punto de la Declaración aprobada en la madrugada del miércoles 4 de octubre por la unanimidad de los partidos políticos representados en la Cámara de Representantes en 93 votos de 95 Diputados presentes, la que sostiene que “considera necesario que la delegación uruguaya ante la CTMSG promueva en forma inmediata el cese de todos los contratos que en forma discrecional, a través de designaciones directas, se hayan realizado a partir del 23 de abril de 2020, en particular resulta imprescindible por los mecanismos que se entiendan pertinentes, el cese inmediato de quienes han sido contratados y se desempeñan como ediles de la Junta Departamental de Salto”.

“El aceptar las renuncias de estos Ediles –agregó Rocca- sería desconocer la voluntad del Parlamento Nacional que por una decisión consensuada se optó por el cese inmediato de todos los ingresos registrados en Salto Grande a partir del 23 de abril de 2020 a la fecha, en particular la de los Ediles de la lista 404 del Partido Nacional. Esa declaración no dice que deben dejar de ser Ediles, lo que sostiene en todo caso es que pueden continuar trabajando en el legislativo pero deben renunciar a Salto Grande, por los sobrados fundamentos que fueron manejados en esa interpelación, pero por sobre todo, por lo dicho luego por el mismo Presidente de la República, quien en su última visita a nuestro departamento reconoció claramente como uno de los excesos cometidos por la Delegación Uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el ingreso a la misma de diez Ediles de su partido. De aceptar sus renuncias sería convalidar una solución contraria a lo dispuesto por todos los partidos políticos representados en el Parlamento”, concluyó.

De esta manera, el Frente Amplio pretende que los Ediles del Partido Nacional involucrados en la Declaración de la Cámara de Representantes sobre el caso Salto Grande den cumplimiento a la misma, presentando renuncia a sus cargos en el organismo binacional y no al legislativo departamental.