Jueves clave: Luciano Ibarra será nuevo DT en D. Artigas

Cuando dos meses atrás, Alvaro Federico Mesías asumió la Dirección Técnica de Deportivo Artigas, no figuraba en sus planes tener que viajar al exterior. Por lo tanto los planes se alteraron para el goleador en años no tan lejanos. A tal punto que la comunicación llegó a conocimiento de la Comisión Directiva que preside Marcelo Almada. Frente a una situación planteada en esos términos, solo queda admitirla.

Por eso es que en los últimos días desde la dirigencia se comenzaron a movilizar gestiones para cubrir la vacante que Alvaro Mesías dejará.

No quedaban tantas dudas respecto al nombre, a la luz de la sintonía entre los dirigentes del club y el Gerente Deportivo, Marcelo Suárez. Ese nombre es el de LUCIANO IBARRA, cuyo vínculo con Deportivo Artigas viene de siempre. Fue jugador del club y además de Director Técnico, en más de una ocasión. Frente a casos como estos suele decirse que es «un hombre de la casa». Tratándose de Luciano Ibarra, simplemente lo es.



CON EL BUZO DE DT

Para Deportivo Artigas en el Parque Ernesto Dickinson, será el tiempo de la nueva acción, esta vez enfrentando a Sud América desde las 14.30′ hs. Ese día al «Depo» lo orientará Alvaro Federico Mesías por última vez, desde el momento que es inminente su viaje al exterior. Ya en la semana próxima, el timón del plantel superior a cuenta de Luciano Ibarra. En tanto el partido que pasó ante Ferro Carril, a la medida de la nueva política deportiva que se se busca aplicar en el club: conceder chance abierta a las nuevas generaciones del club. Un total de ONCE jugadores debutaron, la mayoría de ellos, con un promedio de 18 años.

Para ese primer partido no faltaron en la previa, exfutbolistas del club, algunos de ellos parte de tiempos memorables.- Una manera de sentar respaldo a esa línea de pensamiento y práctica, que surge desde la Comisión Directiva que preside Marcelo Almada.