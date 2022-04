«Juegan equipos del Interior, pero la copa se llama AUF-URUGUAY:» ¡mamarracho!

Desde su Trinidad natal,la comunicación no faltó ayer a la tarde de PABLO RODOLFO CAMPIGLIA con EL PUEBLO. El colega es de los que suele «rastrear», todo el acontecer del fútbol en la medida que le posibilitan sus tiempos. El notable relator de Radio Arapey, derivó al diario de los salteños, un último apunte que bien vale la pena reproducirlo.

Tras la lectura del comunicado, surge la sentencia del mismo Pablo, que es de los convencidos que la Organización del Fútbol del Interior cada vez existe menos, a tal punto que en casos como estos, muchos de sus equipos jugarán la Copa Uruguay, «pero el nombre del campeonato es COPA AUF». Por lo tanto queda en claro que el nombre de OFI fue aplastado de hecho: realmente no existe. A su vez, el periodista y relator trinitario, al que no le falta en su historia personal, tiempos profesionales en radios que emitieron copas internacionales y mundiales, exponía que «en diálogos que uno ha podido sostener con dirigentes de clubes de la zona, la novedad es que los del Interior podrían reforzarse con jugadores extranjeros. Uno se pregunta, qué jugador del extranjero podrá llegar a un equipo del Interior, por un partido, si es que queda eliminado en la primera instancia, donde no hay lugar a revancha?»

PABLO CAMPIGLIA- El relator se para en la vereda de enfrente en la Copa Uruguay. Las razones no parecen al margen. No solo lo que laten, también golpean

MURIENDO ANTES DE NACER

No son pocos los directivos de clubes que catalogan de «mamarracho» la iniciativa que se impulsa y que ahora pretende ganar espacios, en aras de un presunto estado de efervescencia integradora.

De lo que no hay dudas también es que se trata de un insólito formato de disputa, con 76 equipos potencialmente participantes, sin que ello sea obligatorio. Por lo demás, quien sea el campeón no tendrá ningún beneficio deportivo y menos el acceso a un torneo internacional. Por lo tanto, si un equipo del Interior acuna este sueño, que se vaya despertando nomás.

Sucede que en el mundo de los negocios en el fútbol, sumando a sus propios cabalgantes del oportunismo, jamás habría espacios para quienes sustenten la ambición a mano, desde algún modesto querer. Una ambición, infelizmente muerta….antes de nacer.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-