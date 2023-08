Juan Ramón Dávila yAlbion: ¿último adiós?

-El propio JUAN RAMÓN DÁVILA lo escribió en su cuenta de facebook. Una manera de anunciar lo que decidió: alejarse de la Dirección Técnica de Albion, tras la goleada que le infligió Parque Solari en la pasada fecha. A dos fechas de la conclusión de la segunda rueda y con el equipo sometido a una situación harto compleja en la zona del descenso. Se trata de la más limitada trayectoria de Albion de años a esta parte. La tabla de posiciones no hace menos que dejar en claro las complicaciones del equipo. Albion es el único que no ganó partido alguno, con 11 goles a favor y 34 goles en contra. En la zona del descenso observa la penúltima posición, solo superando a San Eugenio.

El apunte de Juan Ramón se plantea en los siguientes términos. A saber.

********

«Terminó un ciclo desde aquel 2006 hasta este 2023 trabajando en Sub 15, sub 18, sub 23. Gracias por la confianza que me han dado en todos estos años, y a cada uno de los jugadores que fueron partícipes de esta historia. Muchas gracias a la familia verde naranja!