Jóvenes del Partido Nacional estarán de elecciones este 29 de octubre

Adriana Areta, Comisión Electoral Partido Nacional

Este próximo sábado 29 de octubre, el Partido Nacional ha convocado a una elección interna de jóvenes para elegir a sus representantes para el Congreso Nacional y para el Congreso Departamental partidario. Para eso, se constituyó una comisión electoral, como en cada uno de los departamentos del país. En Salto está integrada por Bruno Vairo, Roberto Fioritti, Enrique Garbarini, Jonnathan Aramburo, Lis Centomo, Gustavo La Paz, Andreína Botti, Facundo Marziotte, además del Presidente del Partido Nacional de Salto, Alejandro Secco, siendo esta comisión presidida por Adriana Areta, con quien dialogó EL PUEBLO para conocer detalles de esta nueva convocatoria electoral juvenil.

– ¿Qué estará ocurriendo este 29 de octubre entre los jóvenes del Partido Nacional?

– El sábado 29 el Partido Nacional está abocado a una elección interna de jóvenes. Quienes participan serán jóvenes de entre 14 y 29 años, pueden ir a votar con la cédula yendo a los locales de votación.

– ¿No se necesita estar afiliado previamente al partido para poder votar?

– El que va a votar no. Quienes tienen que estar afiliados previamente son los candidatos, que son todos los que están en la hoja de votación, desde quien la encabece hasta el último nombre. Tampoco se le exige afiliarse al partido al momento de votar, simplemente se presenta con la cédula en los locales de votación, desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas en todo el país, donde se estará eligiendo a los integrantes del Congreso Nacional y al Congreso Departamental, para después ahí, en consenso entre todos los sectores del partido, llegar a un candidato que estaría participando del Honorable Directorio del partido, así como en la Comisión Departamental.

– ¿Cuántos circuitos se instalarán ese día?

– En el departamento de Salto, entre urbanos, suburbanos y rurales, vamos a tener 38 circuitos, de los cuales 24 estarán en nuestra ciudad, y después vamos a tener en Belén, Constitución, San Antonio, Colonia Lavalleja. Luego se hace una ruta, aclaro por las dudas que no se trata de una urna móvil, porque se instalará la comisión receptora de votos en diferentes localidades en ciertos horarios por la distancia que hay entre una localidad a otra, para poder volver a traer la urna a tiempo. Pero cada circuito, cada localidad, tendrá su urna y su lugar al momento de votación, como ocurrirá en Paso Cementerio, Cayetano, Cuchilla de Guaviyú, Sarandí de Arapey, Pueblo Fernández, Puntas de Valentín, Biassini, Rincón de Valentín, Colonia Itapebí y Colonia 18.

– ¿Cuál es la relevancia que le asigna el Partido Nacional a esta elección?

– Como dice el slogan, “Elijo Hacer”, que significa que los jóvenes del partido desde temprana edad comiencen a involucrarse en los principios del partido, en la acción política, en involucrar políticamente a la juventud, que creo es el presente y el futuro de nuestro país. El Partido Nacional tiene principios tan sólidos y tan importantes que es muy bueno para que todos los jóvenes conozcan, es la manera de que se vayan conociendo y que se vayan involucrando en la política, que la vean de adentro y no dejen que nadie les cuente de qué se trata. Los jóvenes dejarán de ver para comenzar a hacer, dejarán de ser testigos de su tiempo para pasar a ser protagonistas. Es increíble cómo en este último mes, la cantidad de juventud que nunca había escuchado a un líder político o a una persona involucrada en política, ya sea ediles o referentes de listas, se hayan encontrado y charlado de igual a igual, y que esa haya sido la forma de captar el interés en ellos e involucrarse directamente y en forma activa a la política.

– ¿Ya venció el plazo para la presentación de listas?

– Sí, se han venido cumpliendo todos los plazos. En esta recta final estamos trabajando en el armado de la integración de las mesas receptoras de votos, algo que es bastante engorroso porque en una elección común la Corte Electoral ya tiene funcionarios públicos, pero en esta elección es colaborar a voluntad con las personas que puedan y quieran. Hemos tenido una aceptación regia, ya prácticamente tenemos todos los circuitos cubiertos con presidentes, secretarios y vocales. Ahora también estamos en la etapa de preparación de esas personas porque no todos han estado antes involucrados en estos temas electorales, y esta es una fantástica ocasión para que la gente también se involucre y que vea desde adentro lo que es un sistema electoral, así como la participación en el partido.

– Todos los sectores que hoy se encuentran activos en el Partido Nacional de Salto, ¿presentaron listas o hubo alguna sorpresa?

– Ninguna sorpresa, todas las listas que se presentaron representan a todos los sectores que hoy se encuentran trabajando en forma activa en el Partido Nacional de Salto. Es así que el sector Todos, el de Alianza Nacional y Por la Patria son los que presentaron listas de sus jóvenes para estas elecciones.

– ¿Cómo está previsto realizar el escrutinio? ¿Se hace acá o en Montevideo?

– Le explico cómo vamos a trabajar. En realidad, el voto de los jóvenes en esta elección será observado en todo el país. Por lo tanto, acá lo que se hace ese día es simplemente el conteo de la cantidad de votos, después de eso, se cargan los nombres y las cédulas de quienes hayan ido a votar en un sistema que se encuentra en un link en la página del partido, donde se hace el cruzamiento para que esa persona no haya votado dos veces. Si pasa eso, se anula su voto. Entonces el resultado final estará un poquito demorado porque todas las departamentales electorales van a tener que cargar al mismo momento a partir del lunes 31. Eso llevará su proceso para hacer el cruzamiento, se arreglará lo que haya que arreglar, y a partir de ahí cuando se dé el visto bueno a nivel nacional de que está todo chequeado, de que los votantes estaban con la edad que tenían que votar, que no haya ninguna persona repetida, se observan todos los detalles y recién ahí nos dan la orden para que nosotros podamos empezar a hacer el escrutinio departamental. En ese momento se sacará el sobre celeste, pondremos el amarillo y entraremos a abrir los sobres, no antes de 8 o 10 días se sabrán los resultados de cantidad de votantes por lista.

Durante todo el día de la elección, la Comisión Electoral Departamental y todos quienes estén involucrados estaremos recorriendo todos los circuitos, dando también una mano a la hora del cierre de la votación y del escrutinio que en realidad será cortito porque solo se contarán los votos que están en la planilla y se comparará con los votos que están adentro de la urna. En ese caso, las urnas estarán precintadas, la Corte Electoral ya nos aportó todo el material necesario para ese día.

– Un mensaje final.

– Sería para invitar a todos los jóvenes a hacer uso de esta gran herramienta de la democracia que les presenta el Partido Nacional. Desde el año 2017 que estábamos sin elecciones de los jóvenes, se atrasó un poquito, luego vino la pandemia, entonces ahora estamos con muchas ganas, con mucha alegría viviendo todo este proceso electoral. Todas las listas, todos los sectores, particularmente en el departamento de Salto estamos trabajando con mucha alegría y responsabilidad. Los grandes desde el lugar que tenemos que estar, aportando el conocimiento y la experiencia, y ayudando para que los jóvenes tengan una buena elección, se sientan seguros y firmes, porque la actividad política es algo muy lindo que brinda muchas oportunidades. Así que esperamos que este sábado próximo se llenen las urnas de votos y de esperanzas de jóvenes, que se involucren y que para eso, vayan a votar.

————————————-

PERFIL DE ADRIANA ARETA

Viuda, tiene dos hijos.

Es del signo de Acuario.

De chiquita quería ser política.

Es hincha de Nacional.

¿Una asignatura pendiente? Ser edil.

¿Una comida? Feijoada.

¿Un libro? Cien años de soledad.

¿Una película? Los puentes de Madison.

¿Un hobby? Jugar a las cartas.

¿Qué música escucha? Música alegre.

¿Qué le gusta de la gente? La sinceridad, la honestidad y que te miren a los ojos cuando le hablás.

¿Qué no le gusta de la gente? La falta de respeto, la mentira y no ir de frente.