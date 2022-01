«Joselo» García y Darìo Rondán: ¿dupla para el mando de Ceibal?

Jueves a la noche en Ceibal, era la noche de posibles decisiones, con respecto a la Dirección Técnica del plantel superior, con la mira puesta en la temporada 2022. Porque además en tiendas ceibaleñas se producirá una situación sin más vueltas, cuando en la asamblea del lunes próximo se presente una sola lista, la que obtendrá el respaldo de los socios. Por lo tanto la elección del mando técnico, implica una manera de ir avanzando.Ceibal no fue equipo de liguilla en la temporada pasada, que además terminó marcando el final de ciclo de Julio Santín. De algunos días a esta parte en Ceibal, no han faltado el manejo de nombres, pero de última la coincidencia a nivel directriz se relaciona a la dupla de JOSÉ ENRIQUE «Joselo» GARCÍA y JUAN DARÍO RONDÁN. «Joselo» conoce no pocos aspectos de la interna de Ceibal, a partir de su condición de Ceibal en el fútbol de la Liga Sénior.En el caso de Darío, concluyó lejos del plantel en el 2021, por determinadas diferencias que se plantearon con el entonces Director Técnico, Julio Santín. ELIO: EL DE LA CONTINUIDAD Queda dicho que Ceibal va a la asamblea anual ordinaria el próximo lunes y la lista única volverá a ser encabezada por ELIO RODRÍGUEZ. Por segundo año consecutivo será el presidente del club. Hermano del inolvidable «Pipo» y de Gustavo (radicado de varios años a esta parte en Estados Unidos), Elio es el de la continuidad en funciones desde la década de los 90. Siendo directivo o no, su rol permanente en pro de la causa de Ceibal.Y en este caso, es de los que «levantará la mano», para que definitivamente «Joselo» y Darío lleguen a la Dirección Técnica.Respecto a Rondán, cabe la duda, si el acceso a la Dirección Técnica compartida, significa que su condición de jugador de fútbol vaya relegándose a un plano secundario. Esa es la duda.

La reciente visita de «Joselo» a la sede de Nacional primero y al Gran ParqueCentral después. Con Fabricio, para compartir la toma gráfica. En la familia, untapizado de «tricos». Ahora para el excrack de Nacional de Montevideo, la chance se abre de par en par. Tiene nombre: Ceibal.