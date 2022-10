José Román junto a Carlos Martínez y Rubén Sosa Vidal en el en el Museo María Irene Olarreaga de Gallino

El artista plástico José Román junto a Carlos Martínez y Rubén Sosa Vidal

están exponiendo en el Museo María Irene Olarreaga de Gallino,una edición más de Artistas Unidos.

La exposición estará abierta al público hasta el 25 de octubre de 9.00 a 17.30 horas en el Museo de Bellas Artes y Artes Decorativas.

José Román y Carlos Martínez son a la vez jubilados municipales mientras que Rúben Sosa Vidal está instalado en Montevideo.

Carlos Martínez y Ruben Sosa Vidal compartieron con EL PUEBLO un adelanto de sus trabajos

“El tema de la artesanía y de artesano de este tipo de material y herramienta era por una necesidad de de conservación,. Entré a trabajar en 1977 donde aún todavía funcionaban las máquinas a vapor esas máquinas que vinieron desde Europa a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX venían dotada de un material, metales y madera. Obviamente acá en América todavía no no se estaba trabajando en ello y no disponíamos de esos metales.

En Norte América a principios del siglo 19 ya comenzó a ser a replicado ese tipo de locomotoras a vapor, no obstante era con distintos materiales y estos materiales cuando yo entré a trabajar eran materiales muy nobles. Con el tiempo fueron sacando de servicio las vaporeras y fue quedando obsoleto todo lo relacionado a la actividad a vapor.

La idea mía de preservar esos materiales fue justamente realizar artesanías siempre relacionadas con el tema ferrocarril obviamente este entonces esa necesidad de conservación, con esos materiales elaboro mis artesanías

y también hago alguna otra artesanía, conservando como base la madera y el metal de esa época.

Tengo 45 años de servicio en los talleres de Salto y actualmente soy gerente de una empresa en Montevideo que también tiene que ver con vagones, locomotoras, coches, motores, con el privilegio de observar en todos los lugares en todos los departamentos cruzan en el propio Montevideo.

Este es ese tipo de material que está quedando obsoleto, la resaca de todo lo de vapor…. de esa actividad ferroviaria. Me resulta muy gratificante conservar ese tipo de la historia del metal.

Cuando comencé a exponer y cuando recibí la invitación de Artistas Unidos, a través de José Román hicimos un vínculo que me permitió exponer mi trabajo de escultura”.

RUBÉN SOSA VIDAL

– “Lo que yo hago es una manera de reciclar materiales pero también hay una cantidad de situaciones y levanto objetos de la calle que luego se transforman en artesanías.

Ejemplo de ello es el gallo que estaba tirado en la calle y después es lo llevé a a la obra como un como una escultura pensando en que la riña fue uno de los deportes uruguayos que está prohibido.

También me he inspirado en todas las situaciones que vivimos antes de la pandemia y durante la pandemia,materiales que trabajé desde un principio de niño en la herrería la forja hierros en el hacer herramientas de hierro.

Lo que está en estado natural de desecho lo transformó en una escultura y siempre pensando y con una visión de que nos deja una enseñanza y que nos deja una armonía un espíritu”.

JOSÉ ROMÁN

“Esta vez somos tres los expositores de Artistas Unidos que estamos realizando esta muestra y ya hemos hecho varias exposiciones en artistas Unidos desde que se formó en el 2012… después continuamos en varias muestras. Ha pasado mucha gente por allí, donde se han mostrado diversas propuestas, de reciclado, pintura y otros materiales.

Esta muestra está en la planta alta del Museo de Bellas Artes más precisamente en el Hall y también de entrada.

También se encuentran obras allí tanto de pintura y de esculturas hechas por Martínez son muchos de los cuadros abstractos que presento esta vez; predomina lo abstracto. Son como 25 cuadros en exposición. La muestra comenzó el 13 de octubre e irá hasta el 25 del corriente a partir de las 9.00 de la mañana hasta las 17.30

Tenemos esculturas de Martínez, que hace cosas muy interesantes. Él no desea vender sus obras porque dice son piezas únicas que realmente para él tienen mucho valor.

Ya habíamos hecho una exposición en el Museo de Bellas Artes durante Turismo y también en el Shopping donde a Artistas Unidos se sumaron más personas. En realidad fuimos como diez los expositores en esa oportunidad.

Por ello creo que va a ser la última exposición que vamos a hacer este año y

pensamos el año que viene en invitar a más gente y poder habilitar la planta alta y la planta baja del museo. En estos momentos no es posible porque está ocupado con otras muestras. Son dos exposiciones que están vigentes; la de planta alta y planta baja”.

José Román explicó a EL PUEBLO que esta vez decidió no invitar a otros pintores pues hace tiempo que viene haciendo muestras donde los invita y hasta el momento no ha dado el lugar a sus propias obras.

“Siempre invito algún otro que pinta, entonces esta vez decidí hacerla solo y mostrar un poquito de lo mío. Artistas Unidos es un grupo que desde hace mucho tiempo viene nucleando a artistas plásticos salteños que se destacan en diversas áreas, tales como la pintura, la escultura, artesanías, artesanías en piedra y otras especialidades del terreno de la plástica.