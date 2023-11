José Pereyra, Director del BPS

“De todo el país de los lugares que vemos con mucha preocupación es el litoral”

Una vez más estuvo en nuestra ciudad el empresario fernandino José Pereyra, representante del orden empresarial en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS) debido a que “fue un compromiso estar en Montevideo los lunes, martes y miércoles por temas del Directorio y el miércoles al mediodía salir al interior”, comenzó la charla con EL PUEBLO recordando tras una reunión mantenida en la sede del Centro Comercial e Industrial de Salto.

– ¿Cuáles son los temas que preocupa al orden empresarial?

– Justamente, salgo de una reunión que mantuvimos en el Centro Comercial conversando un poco. Fuimos recibidos por su presidenta y parte del directorio para conocer de primera mano su opinión. Vamos a estar hasta el viernes, estaremos haciendo estos días algunos recorridos para hablar con algunas empresas. De todo el país de los lugares que vemos con mucha preocupación es sobre todo el litoral. Esta semana hacemos estos tres días Salto y la semana que viene tenemos previsto hacer Paysandú, salvo que surja algún imprevisto. La situación de los comerciantes en la zona litoral con Argentinano está fácil. En principio estamos apoyando todas las propuestas y el trabajo que viene realizando el Centro Comercial como todos los centros comerciales del país, que es donde se agrupan las empresas y los comercios.

En este caso puntual, nuestro trabajo en el BPS no nos impide acompañar y tener criterios en común tratando de unificar visiones de las gremiales del litoral y sobre todo unificar el discurso a nivel nacional para exigir al gobierno nacional empatía con lo que sucede. Al conversar intercambiamos datos e información con los números que seguramente mostrarán que si no se toman medidas, aquí se generará una erosión grande a los números de la propia seguridad social. El subempleo, la informalidad y el desempleo en general que hay hoy terminará afectando en los próximos diez o veinte años a la seguridad social.

– Con respecto a eso, ¿qué diagnóstico puede hacer del comercio fronterizo con Argentina que tenemos en este momento?

– Quedamos en trabajar específicamente con algunos números, pero de todas maneras lo que vemos es lo que se da en el día a día. Este año cada tres meses y poco estamos en el lugar, y lo que vemos es que nos encontramos con comercios que habíamos visitado anteriormente y que ya no están, lo que duele porque se trata de fuentes de trabajo que dejan de estar. Vemos que la coyuntura va variando y no de la mejor manera. Quizás hay un esfuerzo pero en términos generales no hay capacidad ni inventiva para aplicar medidas. Hoy nos decían que hay una pequeña levantada en términos de empleo según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), pero siguen sin ser números suficientes como para mover la economía del departamento.

– Esos comercios que van cerrando, ¿se trasladan al informalismo?

– Sí. Algo complejo, porque cuando se hace el esfuerzo, una de las cosas de las que hablamos están las multas y recargos que tiene el organismo, y en términos del BPS tenemos ahí unas 60 mil familias que quedan atrás, y en el BPS hay efectos mucho más dañinos sobre el ciudadano porque aquel que osa ser empresario, pone una empresa a su nombre, deja una deuda y eso irá en contra de sus hijos y de su cónyuge. Termina siendo un tema estigmatizante de aquel que se atreve a ser empresario y que en realidad solo ataca a aquel que pone todo a su nombre. Aquel que busca hacer una estafa o es un deudor contumaz o aquel que es un mal empresario reconocido, esos no ponen todo a su nombre ni arriesgan, sino que es una estigmatización directa que apunta a aquel empresario micro, pequeño o mediano. Es un tema que preocupa y que pusimos en su momento a discusión en el sistema político, trabajamos durante mucho tiempo en un proyecto, y una de las satisfacciones que tenemos es que hay interés de un partido que está proponiendo plebiscitarlo y con el que filosóficamente estamos de acuerdo.

– ¿Qué balance puede hacer del trabajo que ha venido haciendo en estos años como representante al sector empresarial en el directorio del BPS?

– De lo que nos hemos ido llevando a Montevideo a modo de tarea de estos viajes que hemos venido realizando en este tiempo por todo el país son temas de ineficiencia de las propias sucursales. Trabaja mal el organismo en la localidad, por eso tratamos de trabajar en lo global, con muchos temas de jubilados, pensionistas, de trabajadores, no siempre, salvo de zonas como esta, nos llevamos temas directamente vinculados a los empresarios, como deudas, multas, moras y recargos que quedan detrás de los empresarios, tratando de ver si están bien asesorados. Tenemos ahora una oficina con funcionarios del BPS trabajando en las ineficacias del organismo. Cuando la gente nos llama y nos cuenta lo que le está pasando, es ahí que recién en ese momento tenemos algo para discutir adentro del directorio, es lo que hacemos.