José Pedro Cardozo: “Hoy el periodismo es liviano comparándolo con lo que fue periodismo verdadero”

Diario La Prensa de Salto

José Pedro Cardozo, periodista que lideró durante muchos años el vespertino La Prensa en nuestro departamento, hizo referencia a un medio que data de dos siglos atrás. Hoy La Prensa se encuentra bajo la dirección de su hijo José Antonio Cardozo Lima”.

“Don Emilio Esteban Thevenet editó el primer número de un 17 de octubre de 1888 salía por primera vez a la calle, LA PRENSA, bajo la direccion de su fundador Don Emilio Esteban Thevenet, para recorrer todos los barrios de la por entonces Villa del Salto. El diario de la tarde que registra dos épocas: la primera va desde su fundación hasta 1918, que por problemas económicos tuvo que cerrar sus puertas, y la segunda época, ya en manos de la familia Cardozo desde el 1° de Junio de 1942 hasta el día de hoy” – relató Cardozo.

Nos cuenta que el oficio periodístico en su vida se dio en forma natural, puesto que desde su nacimiento estuvo vinculado al ámbito del diario, viviendo todas las etapas.

Haciendo gala de su carácter intrépido, cada vez que podía, entraba a la sala donde se encontraban las máquinas, desoyendo las órdenes paternas.

La formación periodística llegó sin darse cuenta, tomando la referencia de Thevenet, hombre de gran conocimiento en el quehacer del oficio.

La Prensa cuenta con sitio web y formato digital… Cardozo sostiene que el formato papel, aunque llegue a su mínima expresión, no va a morir.

Historiando acontecimientos…

“Tiempos aquellos de armas llevar, estaba por caer el Militarismo y abrirse las “porteras” democráticas en nuestro país con las presidencia del Dr. Julio Herrera y Obes. Ha corrido mucha agua bajo el puente desde aquel año de 1888 hasta el día de hoy. El diario La Prensa estuvo presente en más de un acontecimiento: además de los sociales, algún accidente callejero que nunca faltaron, alguna rencilla entre vecinos, que tampoco faltan en la sociedad de todos los tiempos, en las colecciones que aún se conservan en muy buen estado nos encontramos con noticias deportivas, debemos recordar aquí que el primer cronista deportivo que tuvo en el diario fue Don Julio Teófilo Aris, que de paso, debemos decirlo con justicia, fue uno de los arqueros del Club Salto Uruguay.

– ¿Qué otros hechos históricos han sido plasmados en La Prensa?

-”Se encuentra documentos memorables de las guerras civiles como la de 1897, cuando el Cnel. Diego Lamas en combinación con Aparicio Saravia se levantan en armas contra el gobierno institucional de Juan Lindolfo Cuestas: la última guerra civil que tuvo el Uruguay, la de 1904, entre Aparicio Saravia contra el ejercito gubernista constitucional de Don José Batlle y Ordóñez, que después del Paso del Parque del Daymán toman hacia el norte y se enfrentan en los campos de Masoller donde cae herido de gravedad el Águila Blanca que es sacado en un carro y trasladado a tierras brasileñas donde muere días después.

En Setiembre de 1912 se efectúa el primer vuelo aeropostal del Uruguay siendo el italiano Bartolomé Cattaneo el que lo efectuó partiendo desde el hipódromo para aterrizar dias después en Maroñas; llevando correspondencia que aún se conservan.

A su vez se encuentran muchos datos de los acontecimientos que han ocurrido antes y después de la 1° Guerra Mundial (1914 – 1918), también nuestro diarios estuvo presente, a través de los servicios del “Telégrafo” con los pormenores de la fundación de la Sociedad de Naciones”.

Lamentablemente nuestra hoja periodística no estuvo en los grandes acontecimientos deportivos que fueron los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 como tampoco lo hizo en 1930 cuando Uruguay se consagró por primera vez Campeón del Mundo.

No pudimos contar los acontecimientos de la Dictadura de Gabriel Terra y la muerte de aquel gran abogado que ejerció su profesión aquí en Salto y que tuvo su escritorio aquí cerca en Brasil al 600, el Dr. Baltasar Brum.

En época de la dictadura, en el gobierno del Gral. Arq. Alfredo Baldomir; Alfonso Cardozo, enarboló la bandera del periodismo que la tuvo en sus manos durante más de 50 años para pasarme la posta, quien ahora ya hace algo mas de un año, al jubilarme le cedí la direcion a mi hijo Jose Antonio Cardozo Lima”.

– ¿Qué nos cuentan las colecciones de ésta segunda época?

-”Como ya dijimos se encontraba en el gobierno de la Nación el Gral. Arq. Alfredo Baldomir que había dado “Golpe Bueno” para reformar la Constitución de la República, dar elecciones y entregar el poder en manos del Dr. Juan José Amézaga.

Antes del “Maracanazo” hubo pocas cosas para hacer dignamente recordadas a no ser los arreglos políticos para estabilizar la política y los pormenores de la 2° Guerra Mundial.

Se encuentran en esas colecciones todas las alternativas de la 2° Guerra Mundial, el encuentro de Roosevelt y Churchill en mitad del Atlántico para firmar la carta del Atlántico, para dejar constituidas las Naciones Unidas, ya que la Sociedad de Naciones había dejado de funcionar y formar un ejército para combatir el nazismo y fascismo que estaban desolando a gran parte del mundo.

Encontramos pormenores de la caída de la bomba atómica sobre dos ciudades del imperio nipón y la firma de paz entre el ejército de las Naciones Unidas ya constituido y sus pares alemanes y japoneses.

Informamos acerca del nacimiento del peronismo en el país hermano, con aquel golpe de estado dado por Juan Domingo Perón seguido por la ex actriz Eva Duarte, el día del descamisado fue justamente un 17 de octubre…la caída del Gral. Perón en manos del Gral. Rojas y su huída, primeramente hacia el Paraguay y luego hacia España donde fijó residencia.

Llegó la tarde del 16 de julio de 1950, pocas familias poseían receptores de radio, de la televisión ni se hablaba pocos fueron los que se enteraron de los pormenores del mismo a no ser que hubiera algún boliche abierto para seguir las alternativas del partido jugado en el Estadio de Maracaná entre la selección de Brasil y la de Uruguay que fuera redactado por Carlos Solé.

Uruguay vivió una época de bonanza en la década del 50, tiempos de la guerra de Corea, todo lo que se producía en nuestra Nación era exportable y vino a decaer finalmente por 1959 o 1960”.

LA HISTORIA RECIENTE…

“Nuestra hoja periodística se ocupó también de la historia reciente, en la cual jugamos con nuestra opinion y eso nos costo un cierre por 90 ediciones. Cubrimos acontecimientos como el Plebiscito del SI que impulsaba el gobierno de facto y el NO que todos los sectores políticos, apoyaban lograndose con su triunfo, abrir el camino de retorno a la democracia.

Pasamos en esa época del sistema tipográfico con barras de plomo linotipo al offset y acompañamos los avances tecnologicos, invirtiendo de acuerdo a lo que el diario podía.

De la mano de Jose Antonio, llegamos al diario digital complementando asi al papel cuya vigencia al presente esta comprometida, aunque mantenemos la creencia que nunca se terminara. Pero es innegable que las nuevas generaciones con teléfonos inteligentes, tablets y computadoras, cuando leen en profundidad, lo hacen por esos medios. Hoy todo es muy rápido y si se quiere, periodisticamente liviano para lo que considero era periodismo verdadero”.

Una reflexión para compartir…

-”El tiempo dirá. Como periodista jubilado, necesito escribir y lo hago a diario, haciendo la editorial y algunas notas sobre temas diversos.

Algo que solo quien encaró el periodismo como medio de vida, comprenderá. Y si bien todo cambio, creo que el espirítu y la inquietud nunca tendrá fin, cuando uno escribe, sobre la tematica rica que Salto y su gente, siempre genera”.