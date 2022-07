José Luis Sabarros: esa noche en que volvió el gerente de la historia

«La Liga Salteña para uno, es algo demasiado especial, y porque además fueron más de 30 años. Entonces, ¿cómo hace uno para desprenderse del afecto?».

************

Lejanamente en el tiempo. Hay que hablar de 1983, cuando JOSÉ LUIS SABARROS ingresó al esquema de la Liga Salteña de Fútbol, hasta que fue designado Gerente.

Cuando cumplió los 30 años de función, se guardó el dato estadístico. Lo comentó con algunos muy pocos de su entorno y con determinados cronistas deportivos. No le dió vuelo a la fecha, pero sabe que para él, no fue una fecha más. Al fin de cuentas, tres décadas en una función, no es cosa de todos los días.

La pandemia que se declaró en Uruguay un viernes 13 de marzo del año 2020, no dejó de profundizar la herida en el propio corazón de la Liga Salteña de Fútbol. El calendario suspendido y los funcionarios administrativos, incluído José Luis, derivados al Seguro por Desempleo.

Para el gerente, no fue fácil, tantos meses al margen de «su Liga». La extrañó. La añoranza golpeó duro. Después de todo lo ocurrido, hasta su definitiva desvinculación.

Y FUE UNA NOCHE ESPECIAL….

Los neutrales de la LIga se habían propuesto el reconocimiento a José Luis Sabarrós. Eligieron una fecha siempre emotiva: la del origen de la Liga, la que nació a la vida social y deportiva, un 14 de julio de 1911. Esa noche de celebración en la casa del fútbol, el exgerente fue uno más.

Unos minutos antes de las 21 horas del pasado jueves 14 de julio, irrumpió en el local.

Reencuentros producidos. La fraternidad de abrazos puntuales. Más de uno sin ver al gerente de la historia, por algo más de dos años.

Después, la valoración a José Luis, palabras mediantes del neutral Rodolfo Galluzzo y la entrega de la placa evocativa. Sabarros apeló el sentimiento de ocasión, en palabras que afloraron no solo desde su condición de gerente por tantos años, sino desde el hombre y esa circunstancia.

Es obvio que fue una noche especial.

Aunque más no sea por algo más de media hora, también para compartir con Simón González e Ignacio «Nacho» Rodríguez de Ávila, compañeros en ese tiempo de la administración de la Liga. En el caso de Simón, igualmente su alejamiento desde días pasados, por razones personales-laborales. Otro destino le aguardará….

Mientras José Luis convocó al humano reencuentro.

Desde 1983 al 2021. Los 38 años de su vinculación con la Liga Salteña.

¿Por qué no suponer que fue su segunda casa? Definitivamente lo fue. O lo es.

**********