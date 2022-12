José Luis Pertusatti y la ilusión abierta en torno a Luis «John» Gracés.«Necesitamos que el capitán de la historia se convierta en presidente»

«Cuando una decisión de este tipo puede estar planteada, uno siente que son dos factores los que surgen: el sentimiento y el compromiso. De lo que no tenemos dudas en el caso de Nacional, es que tratándose de Luis «John» Gracés, son esos factores los que se conjugan. Cuando decimos que es el capitán de la historia, lo sentimos que es así….¡porque son los hechos que lo reafirman!

«John» fue como jugador un referente en todos aquellos años y cuando se sumó a la Comisión Directiva, para él fue una manera de seguir estando. A través de EL PUEBLO en este caso, lo decimos sin que tiemble una sola palabra: necesitamos que el capitán de la historia de Nacional se convierta en presidente. Nadie nos quita el derecho de esa ilusión, porque además «John» es la opción más elocuente, para este momento. Y tiene una ventaja: conoce cada rincón de Nacional. De la sede y de la cancha. Nacional ha sido y es su segunda casa y como el sentimiento está en él, ese compromiso es una consecuencia. Quizás es eso: ha sido un consecuente en Nacional.

Sabe que tiene nuestra valoración. El sabe bien que con el club es un ida y vuelta. ¿Por qué no ser sinceros, nosotros con el juicio y sobre todo eso de necesitarlo como presidente? No maquillamos las palabras: en Nacional decimos lo que sentimos.».

….Y EL SÁBADO LLEGÓ

Será hoy sábado 17 de diciembre, cuando en Nacional Fútbol Club, la asamblea se convierta en misión. El primer llamado a las 19.30′ y el segundo a las 20 horas. Más allá de la lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior, más la memoria y balance anual e información sobre las obras últimamente ejecutadas, un punto será clave: la elección de autoridades.

El actual vicepresidente de Nacional, refleja este tiempo presente en que «la imposibilidad en más de uno de nosotros está planteada y en algún caso, el natural desgaste o saturación. No significa que nos alejemos, pero el cargo de presidente es la prioridad y la prioridad tiene ese nombre propio.

En el caso de «John» se reúnen esas propiedades que aludimos, pero una fundamental: su conocimiento sobre lo que es Nacional en todas sus áreas. Además sabe que no estará solo, que hay manos que se tenderán, porque un tema no es menor: tiene cuatro expresidentes que no dejarán de tener la mejor voluntad de aporte cuando sea necesario.

Queremos seguir teniendo una Comisión Directiva con afanes y creatividad, con un mando que se asocie a la historia de todos estos últimos años. ¿Alguien podría dudar que Luis Armando Gracés no está asociado a esa historia? Él sabe que es así y nosotros también».