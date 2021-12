Jornada de premiación de la Liga Salteña de Baby Fútbol hoy en el Luis T. Merazzi.

La jornada de premiación de la Liga Salteña de Baby Fùtbol se celebrará hoy

domingo 26 de diciembre en el estadio Luis T. Merazzi de Ferro Carril.

El programa de premiación será el siguiente:

18 hs. Entrega de medallas a todos los niños del pre –baby y trofeos a los 22

equipo de pre baby.



19:30 hs. Premiación del fútbol femenino. Entrega de campeones y vice en Sub

13 y Sub 16. Trofeos a equipos Sub 10, reconocimiento y medallas a niñas

generación 2005. Entrega de medallas al resto de las jugadoras.

20:30 hs. Entrega de trofeos por generación. 7 a 13 años, en ese orden.

En cada generación recibirán medallas los campeones salteños.

Reconocimientos y entrega de diplomas a todos los niños integrantes de las

selecciones de Salto en éste 2021.

CAMPEONES SALTEÑOS

7 años: Universitario. DT: Yeikol Prado.

Venció por penales a Chaná 5 a 4 en la final tras empatar sin goles en el

tiempo reglamentario.

8 años: Universitario. DT: Sergio De Mattos.

Venció 2 a 0 a Chaná en la final.

9 años: Ferro Carril. DT: Jonathan Correa.

Venció 1 a 0 a Deportivo Artigas en la final.

10 años: Chaná. DT: Robert Olivera.

Venció por penales a Ferro Carril en la final tras empatar sin goles en el tiempo

reglamentario.

11 años: Nacional. DT: Hugo Arevalo.

Venció 4 a 0 a Liga Agraria en la final.

12 años: Universitario. DT: Gregorio Gallo.

Venció 2 a 0 en la final a Almagro.

13 años: Resta definir el título.