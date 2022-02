Jornada de militancia de la lista 50 en defensa del NO

En la mañana de este sábado, dirigentes y militantes de la lista 50 del Partido Nacional, encabezada por el Edil Carlos Silva, del sector Aire Fresco Salto que es liderado por el Dr. Carlos Albisu, caminaron por las calles del Barrio Calafí en defensa de los 135 artículos de la LUC. La Lista 50, “La de Albisu” como dice su slogan, marcó en la mañana de este sábado el comienzo de su campaña en el mano a mano con los vecinos de la ciudad y el departamento y de aquí al 27 de marzo nos verán en ese contacto permanente con la ciudadanía dando a conocer esta ley y derribando, lamentablemente, mentiras que desde el PIT CNT y el Frente Amplio se intentan dar como verdades.



Entendemos que es una buena ley y que sus resultados se pueden palpar en la práctica ya sea en materia de seguridad pública, en materia de dar posibilidad de alquilar a las personas que no cuentan con una garantía, de respetar la libertad del trabajo; de los huelguistas y no huelguistas, el derecho a la libre circulación, el de flexibilizar el sistema de adopción para que niños, niñas y adolescentes que se encuentran en la órbita del INAU puedan tener la contención de una familia sin muchas trabas administrativas y jurídicas, entre otros temas. Todos estos temas compartimos con las personas del barrio y hubo una muy buena aceptación en su mayoría para votar por el NO, dando a entender que para nosotros es vital que esta ley se mantenga para no ver un retroceso en los derechos adquiridos.