Jornada Anual de Lechería ¨AFINANDO LA PUNTERÍA¨, en la EEMAC, Paysandú

LECHERIA HOY

Consultamos al docente e investigador, PhD Diego Mattiauda, y esto nos respondía al respecto:

Que expectativa tiene sobre la jornada del próximo 25 de mayo en la EEMAC, en la Jornada Anual de Lechería ¨AFINANDO LA PUNTERÍA¨

Buenas tardes. Como todos los años estamos tratando de dejar algunos mensajes de utilidad, algunos más finos y otros más prácticos, en general aunando esfuerzos con distintos puntos de vista; y, un enfoque que es técnico. En este sentido nosotros estamos trabajando ¨siempre¨ enfocado en la mejor participación, en el mejor uso del pastoreo, las pasturas, en el sistema de producción. Y, como todos sabemos, es un enfoque de muchos años.

La pastura ha ido, dentro de su protagonismo tanto en lo económico, como en lo natural, tomando una forma diferente. Porque los sistemas han ido rotando, o transformándose en busca de nuevos horizontes, buscando paliar la situación de costos, que tienen o que se han ido manifestando en el país. Y, eso lleva a que cada vez tenemos que ser más eficientes en el uso de esos recursos que son limitados. Y el pasto no deja de ser una de las estrellas en ese sentido, por eso nosotros le pusimos el título AFINANDO LA PUNTERÍA, porque lo que ha ido haciendo la gente, aumentando la carga, buscando maneras de aprovechar mejor el pasto en todos sus aspectos, no solo desde el punto de vista de la mejor cosecha del forraje, que es parte de lo que vamos a ver en el campo. Y, además, es un nuevo proyecto que se está planteando con la tesis doctoral de Gabriel Meneghazi, levantando una cantidad de experiencias anteriores, pero midiendo una serie de condiciones y situaciones incluidas las ambientales. Hoy por hoy muy importante desde varios puntos vista, desde el que compra el producto, hasta como somos vistos como sociedad en la producción animal; y, la producción lechera.

Y ya el pasto en el animal , consumido por el animal, que es un poco con lo que hemos hecho con alianzas empresariales, y que se va a presentar en esta jornada, cosa que ya presentamos el año pasado en la parte de campo, mostraremos los resultados del uso de aditivos. Buscando una mejora, también, que nos mantenga en eso de Uruguay Natural, que nos promueve un poco más, en eso que es uno de nuestros caballitos de batalla. Y, por supuesto, para la industria, tratando de abordar la cadena láctea en un contexto completo.

Esto está inserto también en un sistema de manejo junto con una infraestructura; que también hemos sido por decirlo de alguna forma ¨pioneros¨. En este caso, adelantarnos, en lo que es el encierro en camas; para el caso, en camas calientes. Hoy el Uruguay tiene un sinnúmero de opciones; y, muchos productores están adhiriendo a esto como una alternativa, pero también, están buscando diferentes respuestas y diferentes combinaciones.

Nosotros como siempre no damos una única receta, vamos ajustando, agregando elementos para que el productor arme su propia ecuación, al combinar estos tres o cuatro puntos que son cosechar mejor el forraje, con determinada carga, con determinada reservas, con determinado uso, en determinadas condiciones ambientales de encierro o no; dependiendo un poco de la situación de cada uno.

Por ahí van los contenidos de la convocatoria dela jornada del próximo 25 de mayo en la EEMAC, en Paysandú, en la Jornada Anual de Lechería ¨AFINANDO LA PUNTERÍA¨, y es abierta a todo público, estudiantes, docentes, técnicos, productores y la ciudadanía.

FONTERRA: La leche en polvo entera se ubicó en US$ 3.244 la tonelada.

El precio promedio bajó 7,3%, la mayor caída en lo que va del año.

Se realizó este martes 16 el evento 332 de FONTERRA, correspondiente al segundo del mes de mayo, el que tuvo una caída del 7,3% en su precio promedio.

Bajaron el queso y la leche en polvo descremada; subieron la manteca y levemente la leche en polvo entera, según informó el Instituto Nacional de la Leche (INALE)

Los valores quedaron de la siguiente forma:

Manteca, US$ 5.068 la tonelada (variación +2,2%). Cheddar, US$ 4.407 (-3,4%). Leche en polvo descremada, US$ 2.766 (-0,6%). Leche en polvo entera, US$ 3.244 (+0,3%). Grasa butírica anhidra, US$ 4.600 (-4,5%).

Promedio, US$ US$ 3.488 (-7,3%).

CONAPROLE mantiene el precio de la leche al productor en junio y julio.

El Directorio de CONAPROLE resolvió mantener los parámetros de valorización para los meses de junio y julio de cara al cierre del ejercicio el próximo 31 de julio.

Atento a que se habían mantenido los parámetros en los meses de abril y mayo, en la jornada del lunes 15 la Dirección resolvió extender dicha medida hasta el cierre del ejercicio.

Si bien el precio de cada productor responde al cierre mensual en cuanto a sólidos promedio (grasa/proteína), aporte en capital lácteo (partes por millón), y porcentaje de calidad (máximo 20%), es importante tener en cuenta que los parámetros que hacen a la ecuación de precio no tendrán modificaciones.

Al cierre de la liquidación de abril la valorización respondió al siguiente detalle:

Promedio grasa, 4,04%. Promedio proteína, 3,59%. Precio promedio por kilogramo de sólido, $ 229,094, llevado a promedio por litro $ 17,480. Promedio en dólares por litro, US$ 0,451

Con cien por ciento de aporte en capital lácteo y 20% de calidad, el promedio por litro: $ 17,635 y US$ 0,455.

Gremiales de productores lecheros se reunieron con ministro Mieres por conflicto en CONAPROLE

Con un conflicto que sigue adelante sin solución a la vista, las principales gremiales de productores lecheros se reunieron el viernes pasado con el ministro de Trabajo y Seguridad, Pablo Mieres.

“Le transmitimos la enorme preocupación que nos genera este conflicto, más por los motivos que se está generando”, dijo a Conexión Agropecuaria Justino Zavala, directivo de la Agremiación de Tamberos de Canelones.

Los trabajadores siguen con medidas, trabajando a reglamento. El reclamo está vinculado a la puesta en marcha de una nueva máquina en la planta de Ciudad Rodríguez, en San José.

“El ministro nos transmitió que está siendo todo lo posible para mediar, pero que en definitiva depende mucho de la voluntad de las partes”, dijo el productor.

Uno de los pedidos fue la intervención ministerial en casos como el de la semana pasada, cuando las medidas sindicales impidieron la salida de 130.000 litros de leche larga vida de la planta de Rodríguez, remarcó Zavala.

Este jueves habrá una asamblea extraordinaria de AOEC en Ciudad Rodríguez.

Emilio Gancedo