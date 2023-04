Jorge Bonica llegó a Salto a promover su nuevo partido político: “Basta Ya”

El periodista Jorge Bonica, director del Semanario El Bocón, llegó días pasados a Salto en busca de nuevas adhesiones para su nuevo partido político, “Basta Ya”, y con la intención de fortalecer el grupo que ya ha comenzado a conformarse a nivel local, entre quienes está el Ing. Fernando Puppo, ex presidente de Cabildo Abierto en Salto.

Bonica habló con EL PUEBLO y cuestionó duramente el sistema político uruguayo, con muy fuertes críticas a diversos parlamentarios por entender que hacen “un claro despilfarro con el dinero de la gente” . En ese sentido criticó al senador salteño Germán Coutinho por sus viajes al exterior, en el entendido que nada aportan al país, y en especial al actual Ministro del Interior Luis A. Heber, que siendo senador “fue el que más paseó y gastó plata, llegó a conocer 42 países con lo que le pagamos todos”, expresó.

En el diálogo mantenido con este diario, Bonica reconoció que a lo largo de su trayectoria tuvo ofrecimientos para ocupar lugares en el Parlamento tanto desde el Partido Nacional como del Frente Amplio, y que apoyó en su momento al Partido de la Gente y a Cabildo Abierto; “ambos me vendieron que ellos eran el basta ya -comentó con ironía- pero terminaron siendo más de lo mismo y hasta unos farsantes”.

De todos esos ámbitos, se alejó desilusionado, y ahora creó el “Basta Ya”, partido con el que buscará reformar el sistema político uruguayo.

A FAVOR DE LOS URUGUAYOS HONESTOS

Consultado sobre algunas de las características generales del nuevo partido señaló:

«Conformamos un partido no es en contra de nadie, es a favor de los uruguayos honestos, de los que estamos cansados de vivir indignamente, de los 550.000 uruguayos que trabajan 44 horas por semana y cobran 20.000 pesos por mes, de los 220.00 jubilados que cobran 17.000 pesos por mes y se los condena en su vejez a vivir muy mal, indignamente. Creemos que eso se puede cambiar. Ahora bien, si yo no creo, si no estoy convencido que esto se puede cambiar, me voy para casa, tengo 70 años, me quedo en casa, tranquilo con mi señora, cuidando a mi perrito y paso divino. Pero se puede cambiar, en este país solamente administrando y gestionando los dineros públicos de forma decente, sobra la plata, sobran millones y millones de dólares para poner arriba de esta mesa y ver qué hacemos con ellos. Entonces vamos tras eso, vamos a cambiar el sistema, vamos a cambiar la forma de votar, a hacer una reforma electoral…”.

LA REFORMA QUE PRETENDEN

Respecto a ese nuevo sistema que pretenden instaurar para las elecciones, comentó Bonica:

“La pedimos a gritos (a la reforma) hace tiempo y el actual presidente de la República Luis Lacalle Pou fue el que me dio la idea en el 2014. Lo que hay que hacer es eliminar las “listas sábanas”, eso me lo dijo Luis. Porque entonces evitamos que entren al Parlamento personas que no conocemos, que ni vos ni yo votamos posiblemente. Las votamos de rebote, de carambola, entonces terminemos con eso, que es ingeniería electoral…”. Y para ejemplificar lo que decìa, manifestó: “Yo me acuerdo que Jorge Larrañaga tenía un amigo, que es amigo mío también, no estoy hablando mal de él, es Senador de la República y es el “Cabeza” (Carlos) Camy, flor de tipo que era secretario de Larrañaga. Camy es de San José, donde tiene unos 600, 800 o 1.000 votos, nunca pudo sacar un edil. En unas elecciones, Jorge (Larrañaga) quería ayudar a su amigo, entonces como segundo al Senado puso a Moreira, en tercer lugar por la ley de género tenía que ser una mujer y puso a Verónica Alonso, en cuarto lugar pone a Botana. ¿Y qué hizo con Camy? Lo puso de suplentes de Botana. Yo cuando vi eso dije: ¡lo mató al Cabeza, suplente del cuarto!. Pero resulta que Larrañaga sacó cuatro senadores, Botana volvió a ser Intendente de Cerro Largo y Camy fue Senador de la República cinco años, teniendo 600 votos en San José”. En ese sentido agregó finalmente:

“Lo que prometemos nosotros es presentar el proyecto de ley para una reforma electoral, para que se pueda votar a una nómina como se hace en Brasil, o en nueve provincias argentinas, como se hace en Holanda, en Suiza, en Dinamarca. Allí uno dice, por ejemplo Larrañaga, para seguir con el mismo ejemplo que di, en lugar de armar su lista, presenta una nómina de 40 personas, que inclusive van por orden alfabético, y cuando vas a votar, si querés votar a Larrañaga, lo que hacés es elegir además de Larrañaga, este sí y este no… «

LA HONRADEZ COMO GARANTÍA

Luego, fue consultado acerca de cómo el pueblo podía confiar en él y no pensar que podría tratarse de “otro Novick” u “otro Manini”, personas que según él, fueron “absorbidas” por lo perverso del sistema. Entonces respondió que, en primer lugar, él tiene “una probada honradez…88 veces fui a un Juzgado acusado de difamación…y siempre salí porque se me dio la razón, siempre dije la verdad”.