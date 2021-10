¿Jony Fleitas se va de Ferro Carril?

Cuando en un plantel se incluyen dos o tres arqueros aptos, no siempre es misión accesible la del director técnico, respecto a la titularidad. En el caso de Ferro Carril, Alex Nicolás Panelli y Jony Fleitas. Cuando fue la hora de decidir, el «Nico» Panelli para los juegos del Campeonato del Interior y Jony a cuenta del Campeonato Salteño.

Desde la interna de Ferro Carril se apuntó a EL PUEBLO, que ahora la decisión era que ·»este miércoles ataje Fleitas y el domingo Panelli». Cuando Jony fue impuesto de esa resolución, simplemente no la compartió porque Richard Usuca cambió el enfoque, a tal punto que después del partido del domingo «iría a evaluar», para determinar en el futuro inmediato quien se queda con la titularidad.

En tiendas de la franja la interrogante es una: si la postura de Jony Fleitas es no jugar por el resto de la temporada o caso contrario, hay quienes pueden llegar a convencerlo para que se pegue la vuelta y se reintegre.

PEGANDO DURO

Además de Panelli y Fleitas, un restante golero de un par de años a esta parte en el plantel superior, ha sido Guzmán Aranda. Es concreto que de alguna u otra manera, la eliminación de Ferro Carril del Torneo de OFI, pegó en más de una dirección, hasta en el arco mismo.

Mientras que no se vislumbra aún el retorno de Javier Guarino. Hace prácticamente ya dos años que el delantero central no juega al fútbol, como consecuencia de la lesión primero y la intervención quirúrgica después.