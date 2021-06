Jonatan: la dolorosa hora del último silbato

Integraba la plantilla de árbitros de la Liga Salteña. El sábado fue despertando con la amarga noticia que volvió a enlutar el fútbol.

Cuentan sus compañeros del fútbol, si de los árbitros se trata, que a veces se ponía remolón para entrenar. «Y nos decía: así como estoy….estoy bien. Pero nosotros igual lo empujamos las veces que fuese necesario para que se sumara al tiempo de ponerse en forma. Lo que pasa es que tenía condiciones naturales para arbitrar. De repente quedaba a 30 metros de la jugada, pero con una perfecta lectura de la jugada y entonces no se equivocaba. Lo vamos a extrañar»

.*********JONATAN ROBERT MORAES falleció ayer. Tenía 38 años.Además de su pasión por el fútbol y por el arbitraje, fue uno más en el equipo de «guardavidas» de la Intendencia Municipal. Ya en la adolescencia pasaba a descubrirse ese fin que lo fue acompañando: ser juez de fútbol.Hasta que llegaría el tiempo de registrarse en la Liga, integrando de última, la Agrupación Salteña de Árbitros (ASA) No solo que Jonatan fue parte de ese rol en la Liga Salteña, sino en otras también, como en los casos de la Sénior, Súper Sénior y Comercial.

Cuando no integraba la terna designada, no dejó de ser uno más en la cancha. Un ámbito que para él, le resultaba demasiado familiar. Un ámbito a la medida de esa pasión intransferible por el fútbol. Y más allá de su asociación, su deceso impactó igualmente en la ASDAF que perteneció. Al presidente Carlos Gómez no le faltó sentimiento de pena, «porque hemos compartido ternas. Muchas veces fui asistente de él, para saber lo que era posible en él, cuando debía controlar un partido. No era alguien que «sacaba el partido», simplemente lo arbitraba».En tanto, Luis Lima, entrenador de arqueros actualmente, planteaba a EL PUEBLO, una reflexión sobre «Jona» que bien vale la pena transcribir: «uno de los árbitros más respetuosos que me tocó en el fútbol».*

***********Desde hace unos días, permanecía internado. La ciencia hizo lo posible por salvarle la vida.La pandemia nos quitó otra vida. Mientras no deja de desgarrarse el corazón del fútbol, frente a la dolorosa hora… de ese último silbato. -DEPORTES EL PUEBLO-