Joaquín Jacques: ¿es un adiós o un hasta luego?

«Momento durísimo, pero de mucho aprendizaje y sumamente necesario»

-Un lote de años de JOAQUÍN JACQUES en Universitario. Es de los que viene de ese antes, en que Universitario inició la primera puesta en escena: la de su convicción para SER. A nadie escapa que Joaquín fue referente, por la influencia jugando y por el gol que no le faltó.

Por eso, una dosis de sorpresa fluyendo, cuando al utilizar su cuenta de facebook, apeló a una reflexión que incluye lo decidido: un paso al costado del fútbol. Llamarse a la tregua.

Mientras una duda gana espacios: ¿es un adiós o un hasta luego?

Cuando un jugador se aleja, ¿tan solo por cuestiones deportivas o los factores humanos asisten plenos y también deciden?-

Mientras una certeza es la que cabe: el ala derecha del fútbol, va proponiendo la añoranza desde ya. No le queda otra. Porque es así.

**********

«Y hoy llega el momento de hacer una pausa, de tomarme un tiempo para acomodar la cabeza, de brindarme 100% a los míos. Momento durísimo pero de mucho aprendizaje y sumamente necesario.

Llegue con Ramón y con el @nachocujo , sin olvidarme de mi hermano de la vida @nirigoyen que facilitó el camino. Llegué cuando esta copa ni siquiera estaba en los planes, y no me voy, porque nunca me voy a ir pero el momento de parar un poco llega con uno de los logros más importantes de mi vida y del club, que como CLUB no hay nada más cierto que es una verdadera familia, hinchas, dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, TODOS JUNTOS!

Y por último dos cositas más, a mi amigo de toda la vida @charlycou un Gracias enorme, como hablamos siempre, nunca imaginamos vivir esto cuando me llevabas a la cancha de la U con @german.coutinho . Y ahora si lo último, cuando juguemos contra aquellos y haya que hacerle un gol, TOY

P.D: No deja de ser una pausa para volver más fuerte y quién te dice, ponernos porfiados con otra #eselcampeondelinterior