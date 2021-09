Joanna Lado, investigadora del INIA SALTO GRANDE, ganó el premio Anneke Levelt Sengers para las Mujeres en la Ciencia

El premio, otorgado por la Red Interamericana de Academias de Ciencias, contempló sus investigaciones para reducir el daño ocasionado en la cáscara de los cítricos por la baja temperatura y por su trabajo para que los consumidores acepten las “frutas imperfectas”

Joanna Lado es investigadora en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) de Salto Grande. Se graduó de Ingeniera Agrónoma en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República con una tesis sobre la evaluación post-cosecha de los arándanos. Luego se fue a España, y en la Universidad de Valencia obtuvo su maestría y doctorado trabajando en las mismas temáticas, en esta ocasión en la post-cosecha de cítricos, y al volver se radicó en Salto.

Acaba de ganar el premio Anneke Levelt Sengers para las Mujeres en la Ciencia 2021, galardón que otorga la Red Interamericana de Academias de Ciencias (IANAS).

Por las mujeres en la ciencia

El premio Anneke Levelt Sengers comenzó a ser entregado por la IANAS en 2015 para visibilizar y reconocer el trabajo científico de calidad de investigadoras de las Américas. La física holandesa Johanna Maria Henrica Anneke Levelt Sengers hoy tiene 92 años. Además de hacer grandes aportes en el campo de los estados críticos de los fluidos, desde hace décadas Anneke impulsó la iniciativa Por las Mujeres en la Ciencia con tanta fuerza como para que el premio que reconoce la labor de jóvenes investigadoras lleve su nombre.

Para ser considerada para el premio, las academias de ciencia de los países tienen que postular a sus candidatas. La Academia Nacional de Ciencias del Uruguay (ANCIU) propuso a Lado y así lo justificaba: “Actualmente es investigadora tiempo completo en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIA Salto, Uruguay, estudiando la respuesta metabólica global a la tolerancia al frío con el fin de mejorar la calidad y sabor de los cítricos de exportación y consumo interno. Tiene más de 30 publicaciones en revistas de alto impacto en el campo”. Pero no era la primera vez.

La ANCIU ya la había postulado en 2018. Este año la volvieron a postular. “No me esperaba para nada ganar el premio. Es una gran noticia, estoy muy contenta”, dijo Lado a pocos minutos de saber que el Anneke Levelt Sengers de este año iba a parar a sus manos.

A la hora de presentarse a sí misma y su trabajo, Joanna destacaba que sus objetivos de investigación “contribuyen a desarrollar nuevos cultivares de frutas y hortalizas mejorando la conservación, la calidad y el sabor, en línea con la promoción del consumo de productos hortofrutícolas y la reducción de las pérdidas alimentarias”. También decía que confiaba en que “mejorar el sabor de las frutillas, mandarinas, boniatos y tomates, guiada por los consumidores uruguayos, estimulará el consumo en un contexto de bajo consumo de frutas y hortalizas (muy por debajo de las recomendaciones de la OMS de 400g/día)”, y que lleva “muchos años estudiando un trastorno fisiológico (daño por baja temperatura) en los cítricos”.

Las investigaciones desarrolladas con su equipo le permitieron ver que “la nutrición y la irradiancia son factores cruciales que afectan la sensibilidad de la fruta al frío”, así como que “diferentes recubrimientos de cera aplicados después de la cosecha podrían prevenir este daño durante el almacenamiento y transporte en frío de la fruta”. De esta manera, buscan “romper barreras para las exportaciones de cítricos uruguayos y contribuir a reducir el desperdicio de alimentos en el hogar”. Y hay una consecuencia relevante: “estamos enseñando a los consumidores uruguayos que la presencia de tales manchas en la piel de diferentes productos no afecta la palatabilidad de la fruta ni sus propiedades nutricionales”, reporta la propia Lado, que entre otras cosas busca que “las personas y los servicios públicos de alimentación escojan y consuman frutas y verduras imperfectas”. (Fuente: en base a La Diaria)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes de 30 de agosto del 2021: La operativa transcurrió medianamente ágil, con importante presencia de mercadería. Esta realidad, sumada a la proximidad de fin de mes, llevó a que las ventas no colmaran totalmente las expectativas de colocación, a pesar de la buena concurrencia de compradores. Aumentaron los valores de referencia de morrón Rojo y Verde, tomate, lechuga, mandarina Ellendale y limón de calidad superior. Solo se registraron descensos significativos en los valores de zapallito de calidad superior.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 21 al 27 de agosto del 2021

Hortalizas de fruto: los precios de zapallito y zucchini ascendieron conforme avanzó la semana. Esto se debe al descenso de la temperatura que perjudica el desempeño productivo de los cultivos. Con respecto a tomate, se mantiene el escenario de estabilidad, en el que la producción abastece una demanda retraída. Sin embargo, las variedades de tomate perita y Cherry alcanzan cotizaciones superiores debido a la escasa oferta de calidad superior. Los precios de morrones tanto Rojo como Verde presentaron cierta variación. Si bien ingresó menor cantidad de morrón, luego de feriado no se notó mucho interés debido a la baja intención de compra por parte de los consumidores, por los que los precios regresaron a los valores alcanzados a inicio de la semana. Se observa mayor cantidad de arvejas de calidad superior y las primeras y escasas partidas de habas. Por otro lado, las partidas de chauchas de calidad superior son prácticamente inexistentes.

Frutas de huerta: en frutilla, por tratarse de un producto muy perecedero, el feriado no laborable de mitad de semana afectó la oferta. Si bien la producción del litoral Norte está en un excelente momento, esta semana disminuyó la mano de obra disponible para la cosecha. La oferta presente en plaza se vio alterada lo que mantuvo e incluso incrementó los precios para aquellas partidas de calidad superior. Sin embargo, al aumentar la oferta sobre el fin de semana los valores regresaron a los mismos rangos del inicio. Es de esperar que, si se mantienen estables las condiciones meteorológicas, continúe aumentando la oferta, según indican referentes del sector productivo.

Emilio Gancedo