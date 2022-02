Jesús: ¡trancazo «naranjero»!

Nació el 10 de julio de 1993 en Salto. JESÚS TRINDADE es parte de un nuevo tiempo, desde el momento que es uno más en la plantilla del Pachuca de México, tras los últimos meses adquiriendo notable resonancia en Peñarol, después de haber jugado en el Racing Club de Montevideo.

A los 28 años, de la posibilidad al hecho consumado: el pase al exterior.

A la toma gráfica la compartió el propio Jesús desde la tierra de los «charros». Ahí está.

El zapato derecho para llegar frente al rival que pretende el desborde.

Trancazo «naranjero» y del bueno.



Habrá que aguardar a distancia, la dimensión que pretende alcanzar Jesús Trindade, en un fútbol donde no falta la competencia de intensidad probada. Por lo demás, cuando en sus años de profesionalismo en Montevideo la tregua llamó y viajó a Salto por algunos días, los amigos de la infancia y de la adolescencia, hablan de quien «nunca cambió con nosotros y si es para regalar un short de jugador, medias, una camiseta y canillera, nunca lo ha pensado dos veces».

Y otro aspecto: «cuando viene a Salto no le gusta trascender, porque es de bajo perfil. Es de los que no siente eso de hablar con la prensa. No le gusta».

Mientras la memoria reciente, sabe de esta crónica. La de diciembre del 2021.

«Los hinchas de Peñarol le rinden hoy 4 de diciembre, homenaje a Jesús Trindade, el súper héroe inesperado que tuvo el equipo al anotar los dos goles con los que el mirasol aseguró el triunfo y el título del Torneo Clausura 2021 ya en tiempo de descuento.

A los 28 años vivió su momento personal más glorioso.

Las lágrimas que le caían por las mejillas luego de concretada la victoria 3-1 ante Sud América revelaban la emoción incontenible. El disparo raso y contra el palo para el 2-1 en el primer minuto de descuento, cuando las esperanzas empezaban a desvanecerse, desató la locura en el Campeón del Siglo. Ni que hablar el tercer tanto, ya con todo el estadio saltando y cantando, con un disparo prácticamente desde la mitad de la cancha para concretar el 3-1 final. (Diario El País de Montevideo).