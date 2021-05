Jesús Nasario: «Nunca es tarde cuando la dicha es buena», reflexiona

Jesús María Nasario: se recibió de Abogado a los 67 años de edad

Sin dudas que no es un hecho habitual, al menos en Uruguay, y en Salto. Nos referimos a que alguien obtenga su título universitario a la edad en que lo ha logrado ahora Jesús María Nasario, que se recibió de Abogado este miércoles, a los 67 años. Esfuerzo, sacrificio, compromiso, responsabilidad, y firmeza en el objetivo propuesto, son la clave para el logro al que llegó este salteño, que así conversaba con EL PUEBLO:

-¿Cuándo y dónde nació?

Nací el 20 de noviembre de 1953, aquí en Salto.

-¿Dónde cursó escuela, liceo y otros estudios?

Escuelas Nº 15 de San Antonio y 5º y 6º en la Escuela Nº 9 del Ceibal; hasta 4º año en el Liceo de la Zona Este, y Bachillerato 5º y 6º en el Liceo Nocturno. Facultad de Derecho en la UDELAR – CENUR – Regional Norte Salto.

-¿A qué se dedicó todos estos años?

Comencé a trabajar como panadero a los 18 años, en la panadería Pam Pam; en el año 1981 entré en A.F.E.; el 21 de abril de 1993 hasta el 31 de diciembre del 2020 trabajé en el Poder Judicial, Juzgado de Paz Departamental de Salto; 2006 y 2007 en Juzgado de Paz Departamental de la capital, en 18 de Julio y Carlos Roxlo, y 2 años en el Juzgado Penal de Salto. también trabajé como Árbitro de fútbol desde junio de 1977 hasta diciembre de 2003, en la Liga Salteña, y también en la Liga Agraria desde 2008 al 2013; y entre 2015 y 2018; y hasta que las piernas me respondan seguiré en la Liga Salteña de Fútbol Sénior.

-¿Cuándo comenzó a estudiar Derecho y por qué? Es decir, ¿qué le atraía y le atrae de esta carrera?

Entré en Facultad de Derecho en el año 2004 y por distintas razones me llevó 17 años llegar al título de Abogado, al que llegué el día 26 de mayo del corriente año. Es algo que lo tenía «in mente» desde gurí chico. Lo que más me llevó a estudiar Abogacía…(piensa)… es que no tenía Matemáticas (risas). Lo que me atraía y me atrae es trabajar, estudiar y ayudar a la familia.

-¿Qué reflexión le merece cuando se pone a pensar que su caso es bastante extraño, por el hecho de obtener un título universitario a los 60 y tantos años?

La reflexión es que «nunca es tarde cuando la dicha es buena»; moraleja: «nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy».

-¿Cuáles fueron las principales dificultades que encontró durante la carrera?

Dificultades…Ninguna, porque acá en Salto tenemos todo, está la librería de Fundación de Cultura Universitaria, que tenemos acceso a todos los libros de la carrera, y un hermoso y funcional edificio de la Regional…

-¿Y algunas ventajas al no ser un muchachito joven estudiando?

¡La responsabilidad! Porque ya con cierta trayectoria en la vida, no se puede crear falsas expectativas con quienes te rodean, ya sean familiares, compañeros de trabajo, etc.

-¿Qué planes tiene de aquí en más?

Voy a ejercer la profesión que he elegido. Y cuando pase un poco este tema de la pandemia, ir a algún arroyo del interior del departamento o en las costas del río epónimo, con alguno de mis hijos.

-A propósito, cuéntenos algo de su familia. Cómo se conforma, por ejemplo.

Estoy casado desde hace 45 años con mi esposa Lourdes, tenemos 4 hijos varones, Martín, Felipe, Richard y Agustín. Convivimos con mi suegra, mis cuñadas y una ahijada. ¡Ah! y quiero agregar que todos somos hinchas del glorioso Ferro Carril y Nacional de Montevideo (risas).