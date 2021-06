Jefe de Bomberos insiste en tomar precauciones para evitar problemas con los elementos de calefacción

Al llegar los fríos, comienza a ser intenso el uso de diferentes elementos de calefacción en los hogares. Esto conlleva en ciertas ocasiones problemas vinculados tanto a incendios como a intoxicaciones. Muy claro en este sentido ha sido el Jefe del Destacamento de Bomberos de Salto, Mathías Alzúa, en el siguiente diálogo mantenido días pasados con EL PUEBLO:

-¿Cuáles son las cosas que más comienzan a preocupar al acercarse el invierno?

Ahora empiezan a preocuparnos las estufas, debido a que en invierno se prenden, obviamente, para calentar el hogar y para otra serie de cosas. Entonces es bueno recordar las recomendaciones que hacemos siempre en esta temporada de frío. Es importante el cuidado y mantenimiento, hacer un chequeo, una inspección de la estufa antes de empezar a usarla, y no solamente de las estufas a leñas, esto es bueno aclarar, también las estufas a gas, las eléctricas… Claro que las estufas a leña son aquellas que de cierta manera demandan más atención. No dormir con elementos de calefacción encendidos, dejar alguna abertura en el hogar, una ventana abierta por ejemplo. Obviamente no toda la ventana, pero un poquito, a los efectos de que entre oxígeno al hogar.

-En este caso para evitar intoxicaciones…

Sí. Las estufas consumen el oxígeno y por eso es que a veces tenemos las intoxicaciones. Ojo con las estufas a gas también, que a veces las dejamos encendidas, consumen el oxígeno y tenemos síntomas como mareos, que ya son indicios de que estamos sufriendo una intoxicación. Vuelvo a lo que decía recién sobre el mantenimiento adecuado, antes de encender las estufas a través de un chequeo, ver si está limpio ese ducto de chimenea, contar con elementos para evitar que chispas y brasas puedan saltar para afuera de la estufa, son elementos de seguridad que se venden en barracas, en ferreterías, y conviene tener. Insisto con apagar las estufas antes de dormir, asegurarse que quedó apagada. Todos los inviernos sufrimos incendios fatales por no tener los cuidados y por tener la mala suerte en esos momentos. En cuanto a intoxicaciones, ni que hablar. Un problema de intoxicación es embromado. En ocasiones nos estamos dando cuenta que nos estamos intoxicando y no nos da el tiempo de llegar a una puerta y salir al aire libre a renovar el aire de los pulmones. Por favor, hago énfasis en esto, no dormir con elementos de calefacción encendidos.

-¿Ya han tenido que intervenir este año por inconvenientes con estufas?

Si, por supuesto que sí, ya llevamos varios. Salto es muy grande y ya hemos tenido, al momento no grandes incendios con pérdidas totales pero sí intervenciones varias con elementos de calefacción, estufas a leña en este caso.

-Pero usted enfatiza mucho en que no solo el fuego preocupa, sino también otros artefactos…

Por supuesto. Las estufas a gas incluso se usan a veces también para secar ropa y como no vemos el fuego ponemos la ropa encima de la estufa… Lo hemos visto, lo hemos vivido, lo mismo con las eléctricas. Esto ocasiona por radiación, que se quita la humedad de la ropa y después de tan seca que está arde y tenemos un fuego y a continuación un incendio. Ojo también con las mantas térmicas, tienen que ser solo para calentar la cama y después apagarlas, no dormir nunca con la manta térmica conectada.

-¿Cómo están trabajando actualmente? ¿Personal suficiente? ¿Otros recursos?

Yo soy de la frase “Nunca es suficiente”. Contamos con un destacamento importante, quizás el más importante del país. Pero contamos por ejemplo con un vehículo hidroelevador, que a no ser Maldonado y Salto no hay otro destacamento que cuente con esto. El personal voluntario, unidad 243, nos da una mano tremenda día a día. Hemos sido afectados por el Covid, tanto por algún contacto con positivo como por casos positivos, y los voluntarios han ido a cubrir esos huecos de personal que quedó, con lo cual estamos recontra agradecidos, esta gente nos da una mano fabulosa. Contamos con 22 funcionarios y es suficiente, diría yo, y con la mano de ellos mejor aún. Pero es un destacamento muy grande, con una jurisdicción amplia, una ciudad muy grande a la cual hay que cuidar.

-¿Siempre latente la idea de crear otro destacamento?

Si Dios quiere lo tendremos, porque las tentativas y los trabajos se están haciendo. No quiero hacer falsas promesas pero en algún momento contaríamos sí con una base o anexo en algún barrio de Salto que nos allane el camino.

-Se habla de la zona del extremo Este…

Exactamente, sí.