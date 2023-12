Jean Todt, viejo amigo de Schumacher, habló sobre el alemán

Por Nicolás Caiazzo

En sólo unos días, el 28 de diciembre, se cumplirá el décimo aniversario del accidente de esquí de Michael Schumacher que le cambió para siempre. Desde entonces, su familia apenas ha dado informaciones sobre su estado de salud. Algunas de las pocas referencias han llegado de Jean Todt, su amigo, que le sigue visitando a su casa en Suiza, donde vive el Káiser.

El francés, su jefe en Ferrari en la gloriosa etapa de la ‘Scuderia’ no quiere entrar en detalles porque considera que es parte de la vida privada de ‘Schumi’ y acata lo dicho por los suyos. Con todo, el dirigente galo hace alguna mención cuando es requerido a ello.

Fue el caso en una entrevista en L’Equipe. Allí, el directivo respondió a la pregunta sobre cómo está Schumacher en la actualidad. «Michael está aquí, así que no le echo de menos. Simplemente, ya no es el Michael que solía ser», afirmó.

Luego, se explicó un poco más para ensalzar a sus allegados. «Es diferente y está maravillosamente guiado por su esposa e hijos que lo protegen. Su vida es diferente ahora y tengo el privilegio de compartir momentos con él. Eso es todo lo que hay que decir. Desafortunadamente, el destino lo golpeó hace diez años. Ya no es el Michael que conocimos en la Fórmula 1», manifestó.

Apoyo a Massa

En la entrevista, Todt igualmente muestra su apoyo a Felipe Massa en su reclamación del título de F1 de 2008 frente a la FIA y Lewis Hamilton. Todo por el ‘crashgate’ de Singapur. «Este caso es especial. Se ha demostrado que hubo trampas y sólo nos hemos enterado más tarde. La norma de la FIA siempre ha sido que los resultados deben ratificarse antes del 31 de diciembre, y que nunca hay vuelta atrás. En este caso de Singapur, los hechos no se revelaron hasta un año después, y las sanciones impuestas por la FIA antes de mi llegada fueron anuladas por el Tribunal Judicial de París. Según Bernie Ecclestone, Max Mosley, mi predecesor, y Charlie Whiting, director de carrera de la F1, estaban al corriente desde el principio. Cuando yo era presidente de la FIA, no se me informó de ello. Descubrir que la federación sabía la verdad antes de este famoso 31 de diciembre podría cambiar las cosas», expuso.

Por eso, el antiguo jefe de Ferrari es contundente. «En retrospectiva, deberíamos haber pedido la anulación de la carrera. El hecho completamente nuevo, si es cierto y verificable, es que el regulador que hizo oficial el campeonato sabía lo que había pasado», lanzó.

Ataque a Ben Sulayem

El francés, que ahora trabaja para aumentar la seguridad vial en el mundo, fue crítico con su sucesor al frente de la presidencia de la FIA, Ben Sulayem, quien, a su vez atacó las cuentas que dejó el galo. «Sin entrar en detalles, puedo decir que los ingresos que recibe la Federación claramente han aumentado respecto a antes y también se ha restablecido su posición en el gobierno de la Fórmula 1. Ahora tiene un tercio de los votos, junto con la FOM y los equipos. Es el día y la noche con los acuerdos previos. No se puede impedir que alguien critique o no esté de acuerdo, pero todo lo que he hecho durante mi presidencia siempre ha estado aprobado por el Senado y los Consejos Mundiales. Todo lo que se puso en marcha durante mi mandato quedó patas arriba», proclama.

Y concluye con un dardo al actual máximo dirigente del automovilismo mundial. «No estoy sorprendido. Sabía quién era mi sucesor, conozco al personaje», soltó.

CONFIRMADOS LOS NOMBRES PARA EL 2024

La FIA ya ha publicado la lista completa de los pilotos y las escuderías inscritas para la próxima temporada de Fórmula 1. No ha habido ningún cambio en la alineación de los equipos, puesto que, como se sabía, todos han decidido apostar por la misma que en 2023. Tampoco habrá modificaciones de escuderías, aunque Aston Martin, AlphaTauri y Sauber sí han registrado unas nomenclaturas ‘diferentes’ a las del año pasado.

La principal novedad, como era de esperar cuando se publicase esta lista de inscritos, es el nuevo nombre de Sauber, que viene de su patrocinador principal. Es la agrupación que más modificaciones tiene debido a la salida de Alfa Romeo. La escudería se denominará Stake F1 Team Kick Sauber en los dos años de transición que queda hasta la llegada de Audi en 2026, coincidiendo con el cambio de reglamento. De igual forma cambiará la denominación de los monoplazas, que será la misma que la del patrocinador del equipo: Kick.

Más misterio han trasladado desde Faenza. Hace semanas que han venido anunciando que es posible que haya una ‘revolución’ en la escudería. Desde Red Bull han asegurado que quieren mejorar e intensificar la relación con su ‘equipo hermano’, algo que no ha pasado desapercibido para el resto de equipos y la FIA, quien ha comunicado que tratará la regulación sobre la unión de diferentes equipos. Mientras tanto en Faenza van dando detalles de lo que ocurrirá el próximo año, donde se prevé un aumento en la utilización de piezas de Red Bull. En lo que respecta el nombre, fue Helmut Marko quien anunció que el equipo cambiaría de designación para 2024 lo que apuntaba que desaparecía AlphaTauri, pero, tras conocer la lista de inscritos de la FIA, la estructura aparece como Scuderia AlphaTauri RB. Por lo que no hay el cambio radical que se esperaba, tan sólo la introducción de las siglas «RB», quizá como ‘guiño’ a su hermandad con Red Bull o como antesala de su verdadero nombre. Pues son varias las nomenclaturas que han estado sobre la mesa en los últimos meses, entre ellas, Racing Bulls. Por el momento, habrá que esperar para saber si finalmente va a haber otra modificación en la denominación oficial.

Por su parte, Aston Martin ha reforzado su unión con Aramco de cara a las próximas cinco temporadas y ahora el equipo ha incorporado a la marca en su denominación completa. De igual manera, y en vista de los cambios, en el nombre completo de la estructura ya no aparece Cognizant. Así que la escudería de Fernando Alonso pasa a llamarse Aston Martin Aramco Formula One Team en 2024.

En cuanto a los pilotos, la ‘silly season’ fue muy tranquila, y las cosas se han quedado como están: no ha habido intercambio de pilotos ni tampoco ningún adiós inesperado. La parrilla del año que viene tendrá los mismos protagonistas que en 2023. La única duda se resolvió hace apenas unos días, cuando Williams confirmó que Logan Sargeant había renovado, y, por tanto, volverá a ser compañero de box de Alex Albon, a pesar de que no fue una decisión sencilla para el equipo.

El resto de asientos o bien ya habían renovado, o simplemente tenían contrato en vigor, como es el caso de Sergio Pérez que, pese a los constantes rumores y habladurías, estará una temporada más en Red Bull. Así pues, los 20 pilotos de las parrillas repiten situación en 2024, lo que priva un año más al campeón de la Fórmula 2 de tener un asiento en el ‘Gran Circo’. Eso sí, en Fórmula 1 no se puede dar por sentado y quién sabe si a mitad de temporada vivimos un cambio de alineación, como ocurrió este mismo año con Nyck De Vries y Daniel Ricciardo en AlphaTauri.

En lo que respecta al resto de escuderías –Mercedes, Ferrari, McLaren, Alpine y Haas– todo continúa igual. No ha habido modificaciones en sus nomenclaturas por un cambio de patrocinador, ni mucho menos en su alineación de pilotos. Todo se mantiene estable.