Japón es el ejemplo de lo bien que hicimos las cosas

En el marco de la Exposición Nacional de Ganadería e Industria de Paraguay, días pasados se llevó a cabo una disertación del Dr. Pablo Caputti, gerente de estrategia e innovación del Instituto Nacional de Carnes (INAC). El evento fue organizado por el Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria (CEA), un grupo de ganaderos paraguayos, que llevan adelante la iniciativa de conformar un Instituto Nacional de la carne como el que existe en nuestro país.

«ESTRATEGIAS DEL SECTOR CÁRNICO EN AMÉRICA LATINA, SITUACIÓN DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES Y PERSPECTIVAS PARA LA REGIÓN», fue el tema central de la disertación. Estuvieron presentes, el Presidente de INAC, Conrado Ferber, Santiago Bertoni, Ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, el Dr. Pedro Galli Romañach, Presidente de la Asociación Rural de aquel país y altas autoridades del sector agropecuario. Culminada la disertación que duró unas dos horas y luego de una ronda de preguntas, el Dr Caputti, dialogó con Actualidad Agropecuaria de Radio Libertadores.

Ayudarnos mutuamente

Vinimos con el Presidente de INAC, Conrado Ferber, a un país que es tan ganadero como nosotros, por eso nos une el compromiso de ayudarnos mutuamente. Aquí vinimos a contar las ganadas, pero también las perdidas, que han posicionado a Uruguay en un lugar que es muy interesante. Hemos aprendido a apoyarnos mutuamente el sector privado con el público. Los industriales con los ganaderos. No digo que nada es perfecto, siempre hay un poco de tensión y es natural, pero siempre se impone aquello que “siempre estando junto es mejor que separados, y aquello de la Celeste también, porque para salir al mundo y Uruguay es un país despoblado, por lo cuál el consumo interno nunca es más del 20%, entonces el otro 80% hay que colocarlo en el exterior, uno sale del país, las diferencias se borran y no importa mucho si es del gobierno o de la oposición, o si es público o si es privado, si es industrial o ganadero, si es Periodista, un Consignatario un Broker o un Trading. Todos queremos que al país le vaya bien, que a su producción le vaya bien.

Vinimos a contarle eso a Paraguay.

Más adelante señaló que “vinimos a contarle esas cosas a Paraguay, que tiene una realidad un poco distinta a la nuestra. Yo le decía en la charla a los paraguayos que nosotros le debemos mucho a su país. Hernandarias nos trajo el ganado en 1611, no había nadie en Uruguay, estaban las poblaciones autóctonas que no eran muy numerosas, estaba la etnia Guaraní, los Guenoas, los Chanaes, los Charrúas mismos que es una tribu más Entrerriana, que integraba la Banda Oriental y no era muy numerosa. En ese territorio Hernandarias pone la primera vaca, y las vacas trajeron la actividad económica, los pueblos, las ciudades y la civilización, es decir las vacas nos preceden. Eso le debemos a Paraguay que también desarrolló su propia ganadería. La nuestra es una ganadería muy presionada a la Excelencia. Cuando nos preguntan porque hacen todo lo que hacen, les decimos que los Mercados Mundiales nos piden eso. Y si no lo hiciéramos no tendríamos la fuerza que tiene Argentina, Brasil, o Estados Unidos y Australia para poner sus condiciones. Nosotros no podemos imponer nuestras condiciones, tenemos que cumplir con lo que los clientes quieren. Y hablamos de clientes muy distintos. Eso nos ha obligado a ser flexibles y a seguir mejorando y batallando por cada mercado.

Presencia de INAC en el mundo.

En relación a la presencia de INAC en la búsqueda de Mercados en el mundo para nuestros productos, señaló “Si es verdad. Siempre decimos carnes, menudencias y subproductos, porque a veces nuestros orgullos ni siquiera son las carnes. El último orgullo que tenemos es poderle colocar las lenguas a Japón, que no sólo es una cifra interesante económicamente, sino que es una distinción a Uruguay por la seriedad, en el control de la Aftosa con vacunación. Uruguay es un país libre de Aftosa, donde se practica vacunación, es decir no hay circulación viral. En ese sentido Japón, que es el mercado más restrictivo del mundo al respecto, lo entendió, y después de muchos años y viendo la seriedad del país, es casi un galardón admitir ese producto en su agenda de importación. Entonces es importante económicamente, es importante como distinción. También no hay mercados chicos, nosotros tratamos con mucho rigor, mercados más pequeños que pueden ser interesantes, como los Musulmanes y vienen creciendo en su demanda. Tenemos que entender como es el Canal, que tipo de cortes les interesan. Es decir nos vamos profesionalizando y pretendemos ser grandes productores y colocadores de distintos tipos de carne. El INAC trabaja con todas las carnes, pero la estrella es la carne vacuna.

Carbono neutro

En ese sentido señaló que “La prueba más fehaciente de ello, es la actitud del gobierno, que emitió bonos de deuda, vinculados a compromisos ambientales. El primer Bono de deuda estaba con el compromiso de no disminuir la superficie del monte nativo. Uruguay se mantiene e incluso se incrementa el monte nativo. Eran 500 mil hectáreas, después fueron 600 y ha seguido subiendo. Entonces Uruguay no deforesta para producir. Tiene monte artificial, pero sobre todo, el monte nativo, la biodiversidad natural que tenemos en el monte, no se pierde. En el caso de Uruguay tenemos una gran reserva de biodiversidad que es el campo natural. El segundo Bono que se emitió, se suma a este compromiso del monte nativo, al de intentar bajar lo que se llama, la presión de emisión de Metano sobre kilo producido. Es decir a igualdad de emisión de Metano, la misma cantidad de rumia. Tratar de ponerle más kilos a eso para que sea un producto con menor huella de menor impacto ambiental. Estamos en eso ahora, trabajando con el Ministerio, con los productores, los industriales, con toda la cadena Uruguay lo va a lograr. Como siempre, a nosotros no nos sale nada fácil, no somos un país que nos salga todo fácil, pero ahí está el desafío y el gusto de hacer algo de valor para la humanidad.