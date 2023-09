Jan Jongbloed, el de la notable»naranja mecánica» de los 70…

Dolor en los Países Bajos por la muerte de Jan Jongbloed, arquero que disputó las finales del Mundial 1974 y 1978, luego de una larga enfermedad a los 82 años, según informó el jueves la federación holandesa de fútbol (KNVB).Jongbloed, que se ganó la reputación de ser un arquero que salía de su área, formó parte de la Naranja Mecánica, el seleccionado encabezado por Johan Cruyff que llegó a la final del Mundial 1974, instancia en la que cayó ante Alemania occidental. Luego, en 1978 (sin Cruyff) alcanzó la misma instancia, pero esta vez fue superado por la Argentina, anfitriona de ese certamen.

Durante la final de Múnich de 1974, que los holandeses perdieron por 2-1, Jongbloed se hizo famoso jugando sin guantes “porque de lo contrario no se puede sentir el balón”, afirmó.Jongbloed fue internacional en 24 ocasiones con Holanda entre 1962 y 1978, y jugó un total de 717 partidos profesionales, retirándose del Go Ahead Eagles en 1985, tras sufrir un infarto durante un partido. Casi un año antes, su hijo Eric, de sólo 21 años, jugador amateur, murió alcanzado por un rayo en un estadio de Ámsterdam mientras jugaba un partido amistoso. Después de su carrera futbolística, Jongbloed ocupó varios puestos en Vitesse Arnhem y Go Ahead Eagles.