Ítalo Tenca se despidió . . . de la Junta Nacional de la Granja

Por Emilio Gancedo

Por estos días nos informaron que Eduardo Italo Tenca, termina por ley con la representación de los productores salteños como delegado de la gremial Asociación de Granjeros, teniendo como alterno a Aquiles Mainardi, delegado de la Mesa Hortícola, también termina su ciclo. Es bueno recordar que esos cargos son honorarios, cuentan con apenas una dieta para pagarse los pasajes y algún taxi.

Era un trámite que se venía demorando, desde el comienzo del actual gobierno, y que para ello se habían propuesto como sustitutos a Diego Pereira delegado de la Sociedad de Fomento Colonia 18 de Julio y Jorge Giambiaggi delegado de la Colonia Osimani y Llerena, ambos por el SALTO HORTÍCOLA.

Pero sucede que la ley de creación del Fondo Nacional de la Granja, que crea a la JUNAGRA como órgano asesor del ministro en materia granjera y la recomendación de usos del Fondo; establece para su dirección la representación a cuatro organizaciones, tres de segundo grado con carácter permanente, que son Confederación Granjera, Comisión Nacional de Fomento Rural y Cooperativas Agrarias Federadas; y un cuarto miembro de primer grado con carácter alterno. Se le otorgo a organizaciones del norte esa designación. Porque el espíritu de la ley era tener a través de los representantes una visión de realidad completa del país.

Por error o desconocimiento de la ley en ese aspecto, cuando se procedió a designar los nuevos delegados, los señalados por el SALTO HORTÍCOLA, hace ya dos años, cuando cambio el gobierno; y al influjo de la situación, en definitiva a partir de la Intergremial SALTO HORTÍCOLA, se los registro como delegados del SALTO HORTÍCOLA.

Y es la ley, cuando estuvo en conocimiento del Director General de la Granja, le comunico a Tenca que terminaba y que no podían acceder los delegados del Salto Hortícola por ser una organización de segundo grado, y la ley hay que cumplirla, ya nos ocuparemos al respecto, de las leyes y sus eventuales usuarios.

Ahora aparece, sin saber ni cuando, ni como, y vaya uno a saber porque peregrina suerte, la Mesa Hortícola de Salto, luego de su reestructuración con la salida de Luis Ferreira, que se había registrado como organización de primer grado.

Así que, nos informan que el próximo delegado por Salto a la Junta Nacional de la Granja, seguramente es Matías Villaroel delegado de Mesa Hortícola. Y Rodrigo Ferreira, presidente de la Mesa Hortícola se contactó con Aquiles Mainardi y acordaron que el alterno seria Diego Pereira delegado de la Sociedad de Fomento Colonia 18 de Julio, por el SALTO HORTÍCOLA.

LA DESPEDIDA DE TENCA A LA JUNAGRA

Después de algunas consultas que dan lugar a la aclaración de la situación, nos comunicamos con Ítalo Tenca. Aquí va los que nos dejó en la despedida.

¿Cuándo empezó como delegado en la JUNAGRA, Tenca?

En el año 2011, con Ricardo Aldave de Director, y fui como delegado de la Asoc. De Granjeros de Salto, el titular era el Ing. Agr. José Luis Ferreira, también de la misma asociación. Hasta el 2014, cuando ya estaba Zulma Gabard. Y ahí mandaron mi nombre como titular y Aquiles Mainardi de Mesa Hortícola como alterno, hasta hoy.

¿Cuál es el balance de estos once años de representación de los productores en la JUNAGRA?

El balance lo puedo catalogar como muy positivo, pero en definitiva eso lo debería juzgar el resto de los integrantes del sector. Lo veo positivo, porque a Salto llegaron por distintos conceptos, por desastres climáticos, en planes de negocios, por varios ítems, al departamento llegaron dineros retornables y no retornables. En no retornables, un millón y medio de dólares, después vinieron créditos subsidiados por el ministerio para productores. Obviamente que el logro principal al que nosotros fuimos en su búsqueda, y que se concretó ahora, fue lo de haber obtenido ese millón setecientos mil dólares para la Central Hortícola del Norte, sabiendo que esa plata estaba en el Fondo Nacional de la Granja. A ver, eso no es un logro de Eduardo Tenca, es un logro de toda la Intergremial, lo que digo es que, como obramos en conjunto; y, uno lo toma como gran un logro, que hayan llegado esos dineros acá. Y que si el Norte no tuviera la representación eso no hubiera sucedido. Vinieron muchos dineros no retornables, otros que fueron como crédito y que también ayudaron.

Tuvimos un contacto permanente con las autoridades en distintas etapas de diferentes gobiernos, tanto Frente Amplio como Partido Nacional. En ese ida y vuelta, viendo como estaba el sector. Si había que hablar de la importación, como estábamos, para hacer el vínculo entre el ejecutivo nacional y el sector, eso yo creo que se cumplió bien. Siendo y utilizando la objetividad por sobre todas las cosas.

Me llevo el haber cumplido con lo que estaba previsto. Y eso sí, lo llevo con mucho orgullo siempre, siempre, lo hice pensando en el colectivo, siempre; y tratando de llevar las necesidades del sector y plantearlas para su resolución a la JUNAGRA.