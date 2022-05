Irma Moreira Dávila celebró sus 102 años en Pueblo Lavalleja

El pasado 30 de abril festejó los 102 años Irma Moreira Dávila una salteña nacida en Pueblo Lavalleja, a la que le ha tocado vivir muchos hechos de la historia mundial, del SXX y de estos 22 años del SXXI – compartió con EL PUEBLO el Prof. José Buslón. “Irma vivió en la era de varios sucesos a nivel mundial, entre ellos, La Gripe Española, los mundiales del 24,28,30, crisis del 1929, Segunda Guerra Mundial, Mundial del 50, la revolucionaria década del 60, la Llegada del hombre a la luna, la Dictadura uruguaya, la vuelta a la democracia , toda la Guerra Fría ,con la caída de la Unión Soviética, la Caída de las torres gemelas, la llegada a Marte, y el periodo de la pandemia.“Está última no le fue indiferente y el año pasado contrajo Coronavirus. “No solamente ella sino sus hijas y nietos ,por lo que debieron permanecer en cuarentena. Irma es una de las mujeres privilegiadas que ha logrado sobrevivir a varios momentos complejos; el más reciente es el de la pandemia que aún continúa azotando al mundo.

“ Lejos de preocuparse por lo que estaba sucediendo, Irma vivió la cuarentena – si se quiere – con naturalidad. «Qué lindo que estamos todos juntos» decía, desconociendo el tenor de la situación vivida, dónde en realidad no quedaba otra alternativa. “También comentaba, «De todas las veces que me engripé , esta fue de la que me dio más fuerte». Y si, el Coronavirus es así doña Irma. “Aunque, conocido el resultado positivo del test la vinieron a buscar en la ambulancia para llevar a internar ,sus familiares optaron por cuidarla ellos, y que permaneciera en el hogar y ahí está preparada para festejar los 102 y más. “En algunos momentos mas lúcida que otros ,siempre recuerda el Lavalleja natal y los momentos vividos con el amor de su vida, Ivo Lucas con el que llegó a confirmar una familia con nueve hijos. “» Vos vas a quedar pa semilla mija», le decía el padre cuando de chica preguntaba asustada por la muerte y al parecer esa sentencia le decreto el futuro” – declaró Buslón.

ACERCA DEL PROF. JOSÉ BUSLÓN: Profesor de Historia y Economía. Investigador, integrante de grupo de rescate arqueológico El Sello de la Historia. Narrador. Trayectoria en el movimiento sindical, como integrante del Ejecutivo del Plenario Departamental, en representación del sindicato AFESS-Fenapes. Hoy militante de base.

EL Prof. Buslón lidera el grupo denominado “El Sello de la Historia” cuya misión es la de realizar diversos trabajos e investigaciones arqueológicas y analizar sucesos históricos emblemáticos del departamento de Salto en pos del rescate de su historia. El grupo se encarga de reconstruir anécdotas, hechos y episodios que han marcado la trayectoria cultural de la ciudad de Salto y la región.

El Sello de la Historia se encarga de analizar y detectar objetos, hallazgos y diversas expresiones que pertenecen al acervo cultural del departamento y los valores patrimoniales.

El grupo de rescate arqueológico se rige por tres principios; investigación, preservación y divulgación de patrimonio.