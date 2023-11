Investigadoras del CENUR Litoral Norte participaron de Encuentro en Paraguay

Agustina Añasco y Daniela Mejías son estudiantes de nuestro Centro Universitario Regional Litoral Norte de la Universidad de la República y días atrás participaron de la edición número 30 de las Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM). Este programa que se lleva a cabo de forma ininterrumpida desde 1993 con la presencia de más de 800 representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Este año se desarrolló los días 11, 12 y 13 de octubre en la Universidad Nacional de Asunción, de forma presencial, bajo la consigna “Investigación científica sustentable para una mejor calidad de vida”.

Las jóvenes investigadoras participaron del programa “En qué nos metimos” por radio La Regional y compartieron esta gran experiencia donde presentaron las investigaciones a través de la cual obtuvieron sus títulos de grado.

Agustina es oriunda de Paysandú y tuvo un breve paso por la carrera de Laboratorio Clínico en la sede universitaria en esa ciudad. “Desde chica quise estar vinculada con la investigación y me di cuenta que la carrera que estaba haciendo no tenía mucho de lo que yo buscaba. Ahí me enteré de la Licenciatura en Biología Humana, con participación de la Facultad de Ciencias, y me di cuenta que era lo que me gustaba ir por el lado de investigar temas de la salud humana”, comenzó narrando.

Ya cursando la carrera en Biología Humana comenzó a participar de Seminarios del Departamento de Ciencias Biológicas del Cenur Litoral Norte en Salto, lo cual derivó en su interés por los virus, las pandemias, hasta lograr una pasantía en el departamento. “Conozco a la Dra. Daiana Mir, al Dr. Andrés Lizasoain y luego de la pasantía me enfoco en trabajar con Daiana para mi tesis de grado que fue lo que llevé a presentar en Paraguay hace unas semanas”, agregó Añasco.

Su investigación se titula Epidemiología Molecular del VHI-1 en Uruguay: una retrospectiva de 15 años. “El Virus de la Inmunodeficiencia Humana tiene una diversidad espectacular. Hay dos tipos y en nuestro caso estudiamos el tipo 1, sub grupo M, que es el que causa la pandemia que lleva más de 40 años empezando en Estados Unidos y extendiéndose rápidamente a todo el mundo. Con este trabajo queremos conocer qué linaje está presente en Uruguay desde el año 2007 al 2021 usamos para nuestro trabajo”.

El resultado obtenido indica que en nuestro país circulan alrededor de 17 tipos diferentes de linajes, algunos sub tipos puros, y muchas formas que se han combinado. Los más frecuentes son los linajes que llegan desde Argentina y que tienen fuerte presencia en el litoral oeste, mientras que los linajes de origen brasileño tienen mayor prevalencia en el noreste.

“Mi tesis de grado se enmarca dentro de un proyecto de Vigilancia Genómica que viene trabajando la Dra. Daiana Mir donde se busca conocer la circulación del virus para luego hacer su vigilancia. Sabiendo lo que circula, podemos ver cómo se distribuye, cómo se transmite, y por ahí voy ahora con mi tesis de Maestría”, concluyó la joven investigadora.

En tanto Daniela llegó desde Venezuela en el año 2014 y desde su llegada a Uruguay tuvo bien presente que no abandonaría sus estudios de Medicina ya iniciados en su país de origen. “Me inscribí a la carrera de Medicina aquí en Uruguay, y cuando tuvimos que presentar el trabajo final de grado en sexto año, junto al grupo de compañeros nos acercamos al departamento de Ciencias Biológicas en el Cenur Litoral Norte y luego de ese trabajo de egreso continuamos trabajando en una investigación para conocer el efecto del sol en las células de la piel”, comenzó compartiendo Mejías.

El trabajo al cual hace referencia Daniela, y el cual fue realizado junto a otros compañeros; se denomina Efecto de la Radiación ultravioleta sobre la viabilidad de la línea celular de queratinocitos humanos HaCat, proyecto enmarcado en el grupo de Biofisicoqímica del Departamento de Ciencias Biológicas. “El mismo lo presentamos como monografía de egreso de la carrera de Medicina y con el mismo nos propusimos ver el efecto de la radiación ultravioleta acercándonos a la exposición que llega a la Tierra desde el sol. Los queratinocitos son una línea de células que tenemos en la primera capa de la piel y a través de nuestro estudio llegamos a que la radiación que más nos estaría afectando es la Ultravioleta B. Ahí vimos una menor viabilidad de las células utilizadas en la investigación. Recordemos que la exposición a al radiación ultravioleta es la principal causa de cáncer de piel. Acá en Salto tenemos irradiador y por eso aprovechamos para desarrollar este proyecto-nuestro proyecto”, expresó Mejías.

Durante tres intensas jornadas de actividades las jóvenes investigadoras tuvieron la oportunidad de intercambiar con otros estudiantes, de obtener contactos con Universidades e investigadores de otros países; en un encuentro don además de las charlas de presentación, se realizaron talleres, y exposición de posters.

Más de 700 trabajos presentados, jurados de primer nivel evaluando las propuestas, 35 estudiantes de la Universidad de la República de nuestro país; y una gran experiencia para los primeros pasos de las jóvenes estudiantes de nuestro Cenur que valoraron como sumamente positiva la posibilidad de participar de este evento.