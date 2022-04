Invencible: 58 años diseñando tradición

Durante el mes de Abril, Invencible celebra su mes aniversario. Tuvimos una entrevista con Gonzalo Perez, dueño y director de la empresa, quien nos cuenta las novedades de este mes y cómo han crecido estos últimos años:



¿Cuál es la historia de Invencible?

En 1964, Pedro Murad fue quien creó Invencible. Entre 1985 y 1986 se la cedió a mi padre, quien fabricó durante unos años pero en 1990 tuvo que cerrar ya que se habilitó la importación de China y la industria nacional ya no era lo mismo.

En el 2008, cuando retomé la actividad, averigüé dónde estaba la marca y para mi sorpresa estaba sin registro. Fue una señal, inicié los trámites para registrarla y es así que desde 1964 hasta hoy, tuvo interrupciones, pero continúa su legado.

¿Cómo reiniciaste Invencible?

Invencible movió la primera máquina el 06 de abril de 2007. Empezó muy familiar. En una punta se desarrollaba una actividad y en la otra empezaron a funcionar dos máquinas. No empezó con bombachas de campo sino que comenzó con pantalones polar de niño. El frío del invierno de 2007, ayudó a las ventas pero el frío del invierno del 2008, no fue tan intenso y me quedé con muchos pantalones. En mi mente, tenía presente la historia de papá y de mamá, que siempre estaban dependiendo del frío porque se dedicaban a los tejidos de punto. Entonces me dije a mi mismo “tengo que fabricar algo que se use todo el año” y así surgió la idea de la bombacha de campo. Una prenda tradicional y atemporal. En agosto del 2008, empecé a fabricar las primeras bombachas de campo Invencible.

De esta manera, se fueron dando las oportunidades y la empresa fue creciendo. En el 2015, pudimos acceder al mercado de China y empezamos a importar para ampliar la oferta. Nos mudamos de un galpón a otro y hoy en día estamos con un galpón de 1.500 m2 y con proyectos de ampliar 800 m2 más en el segundo semestre. Además, contamos con dos locales de venta al público en la ciudad ubicados en: Uruguay 831 y Washington Beltrán 275.

¿Qué significa para vos la empresa?

Invencible para mi es todo un logro porque venimos de una familia de industriales, toda la vida tuvimos fábrica. Nos criamos entre las máquinas y poder demostrar que se puede fabricar en el país es todo un logro.

¿Qué te hace sentir que la fábrica está ubicada en Salto?

Mucho…en el país en general, las industrias de este tipo casi no existen y mucho menos en el interior. Contar con aproximadamente 50 operarios y mantener la producción es una referencia para Uruguay. Debemos ser segundos o terceros en producción en el país.

En este mes aniversario,

¿Qué destacarías de la empresa?

Destacaría los proyectos que tenemos para adelante. 800 m2 más de galpón, que junto con las máquinas que vienen de Alemania, van a emplear un 50% más de operarios y la producción va a aumentar casi el doble.

Apostamos a la mano de obra local para brindarle oportunidades de crecimiento al lugar que nos vio crecer. En lo comercial, estamos trabajando en proyectos de franquicias en todo el país. En el segundo semestre se van a abrir 3 o 4 franquicias. Nuestro gran desafío es llegar a Montevideo. Esta marca es el caso inverso de cualquier marca conocida porque casi siempre nacen y crecen en las ciudades capitales. Invencible es la excepción porque en Montevideo casi no trabajamos. El 95% de lo que produce la marca se vende en el interior de Uruguay.

También quiero destacar que la marca nació con ropa de campo y en los últimos 3 años se empezó a incorporar nuevos diseños para satisfacer la demanda de nuestros clientes habituales y de las nuevas generaciones. Lo que nos caracteriza es la calidad, la confección y los excelentes cortes de nuestras prendas.

¿Cuáles son las novedades de abril en Invencible?

Durante abril, queremos celebrar con nuestros clientes. Para ello, lanzamos una promoción que consiste en: compras mayores a $3.000, te regalamos un sombrero.

Además, estamos promocionando la campaña Agreste: colección Otoño/Invierno 2022. También, todos los sábados del año, descontamos el IVA en compras en efectivo y crédito.

Este mes, vuelve la promo ITAÚ con un 25% menos del 15 al 30 de abril.

Los invitamos a seguirnos en redes sociales como @invenciblesalto e @invencible.uy. Muy pronto inauguramos una tienda online en

www.invencible.uy