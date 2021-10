Intergremial de Formación Docente a la opinión pública:

Los trabajadores de formación docente, este 19 de octubre desde las 8 a las 13 hs., hacemos un PARO PARCIAL de actividades. Acompaña esta medida, a la instancia de negociación tripartita a la que hemos sido forzados a llegar, solicitando al MTSS su mediación, visto que las autoridades del CFE se han negado a discutir con los trabajadores los cambios en sus condiciones de trabajo, violando de esa manera la Ley de Negociación Colectiva.

En nuestro ámbito de trabajo (Institutos de Formación Docente, Centros Regionales de Profesores, Institutos Normales e IPA), se está asistiendo a una creciente arbitrariedad e improvisación en las decisiones que toman las autoridades integrantes del Consejo de Formación en Educación (CFE). Los miembros designados políticamente en ese consejo (3 de un total de 5), desoyen sistemáticamente tanto al consejero representante de los docentes, como al representante de los estudiantes, así como a las Asambleas Técnico Docentes y a la Intergremial de Formación Docente, cambiando unilateralmente las condiciones de trabajo. Esta situación erosiona las relaciones laborales y deteriora la calidad educativa, en tanto se realizan modificaciones en sucesivas oportunidades y sin aviso previo, sobre el trabajo docente. Se desconocen así, las instancias de negociación bipartita, en las que cualquier modificación del trabajo docente, debe hacerse previo al acuerdo entre las autoridades y los trabajadores de la educación, que alcanzan, fruto de ese proceso de discusión democrático, una regulación compartida para todo el subsistema.

En este sentido, estando llegando a la fecha necesaria para realizar los actos eleccionarios para el año siguiente, las autoridades:

· no han aportado información necesaria para la organización de los cursos el próximo año, como ser el preventivo de oferta educativa o las condiciones en las que se desarrollarán las modalidades de cursado. Es decir, que no se han brindado seguridades acerca de cuántos grupos se habilitarán el próximo año en los diferentes centros de formación de profesorado y magisterio, ni garantías de cursado a estudiantes de las modalidades Semi- libre y Semi- presencial;

· han cambiado los criterios de ordenación en que los docentes se ubican en el escalafón, lo que condiciona sus posibilidades de elección de cargos u horas docentes y desconoce derechos adquiridos a través de distintos concursos, y la especificidad propia de cada disciplina o departamento académico;

· no han presentado pautas de recuperación salarial para los docentes y trabajadores del CFE, para el 2022, cuestión que resulta grave, dado que durante todo el proceso de la emergencia sanitaria, con el desarrollo del trabajo virtual, los profesores de Formación en Educación han sostenido desde sus propios ingresos la formación de los futuros docentes, a través del gasto directo en dispositivos tecnológicos, energía eléctrica, conexión a internet, recursos didácticos, espacios privados que se vuelven aulas, etc.

Por todo lo expuesto, la Intergremial de Formación Docente (CSEU- PIT-CNT), se declara en conflicto y convoca a la movilización y concentración a realizarse en Montevideo, frente a la sede del Consejo de Formación en Educación (Río Negro 1039), mientras dure la reunión tri- partita (de 08:00 a 13:00), en el marco del Paro Parcial previsto para el martes 19 de octubre.

Ante las acciones que buscan desestabilizarnos y generar caos en Formación en Educación y en toda la ANEP, planteamos Organización, Unión y Lucha Sindical.

Núcleo Salto (IFD- CeRP) de Intergremial de Formación Docente