Intento de hurto en bar y en el fondo de un jardín

A la hora 03:46’ mientras personal Policial del P.A.D.O, realizaba recorridas en prevención de delitos por Avda. Solari y Diagonal 7, avistan dos masculinos intentando ingresar a un bar para hurtar, estos al notar la presencia Policial se dan a la fuga, abandonando una moto, la cual corroborada la matricula no corresponde a la misma, siendo incautada, ademas de herramientas que dejaron en el lugar. Se entrevisto a un testigo quien informo que los mismos no llegaron a dañar nada y no hurtaron nada. Se trabaja.

Una femenina mayor de edad, denuncia que próximo a la hora 07:00 del día de ayer , al llegar al Jardín de calle Dr. Luis Morquio al 100 e ingresar al mismo, dejo cargando una tablet HP color negra sobre la mesa del escritorio, y minutos mas tardes al retornar al lugar, nota la faltante de mencionado dispositivo y también otro adjudicado por el Plan Ceibal. Trabaja Dirección de Investigaciones.

Por otra parte próximo a la hora 13:45 de ayer un masculino mayor de edad, manifiesta que constato en su domicilio de calle Itapebi al 1700, la faltante de dos amoladores una marca Total y la restante marca Neo y prendas de vestir varias, agregando que el o los autores del hecho posiblemente habrían ingresado por el muro de una casa lindera abandonada

. Problema familiar en pueblo rincón de Valentín .

Se recibió un llamado en el servicio de emergencia 9-1-1, próximo a la hora 17:25’ de ayer, donde los vecinos solicitan la presencia Policial en Pueblo Rincón de Valentín, por una pelea de pareja. Al arribo los efectivos de zona rural se entrevistan con un masculino mayor de edad quien manifestó que mantuvo una discusión con su pareja, a raíz de eso la misma se retiro hacia la ruta, se logra ubicar a la femenina en la ruta quien hace saber que momentos antes su pareja la agredió físicamente, donde el mismo la amenazo poniendo un cuchillo en su cuello, se procede al traslado de la misma a la policlínica para ser asistida , posterior a Dependencia Policial para iniciar tramites que sean de su deseo. Se trabaja.

Masculino detenido por amenazas.

Se recibió un llamado en el servicio de emergencia 9-1-1, próximo a la hora 09:40 de ayer solicitando la presencia Policial en calle Uruguay al 1000, por haber un masculino vendedor ambulante efectuando amenazas en el interior de una heladería y cafetería. Una vez en mencionada dirección, los efectivos se entrevistan con el propietario del local, quien manifiesta que momentos antes llego al lugar una persona vendiendo curitas entre otros objetos, ofreciendo sus ventas de mala manera a funcionarios y clientes presentes, obligándolos a comprar, donde al solicitarle que se retire, este lo insulta con el mas bajo vocabulario y lo amenaza. Se procede a realizar recorridas por la zona logrando identificar a un masculino de similares características a las aportadas por el denunciante, siendo detenido. Puesto el hecho en conocimiento a Fiscalía dispuso: que el detenido continué en calidad de tal y tramites pertinentes con el mismo, actas a victima, testigos y Policías actuantes, relevamiento y recabar registro fílmicos. Trabaja Dirección de Investigaciones.