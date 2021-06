Intensivista Niggemeyer: «Bajaron ingresos a CTI» pero «es pronto» atribuirlo a vacunación

Durante la última semana se ha registrado una reducción de la cantidad de casos de coronavirus en unidades de cuidados intensivos. Según el último reporte de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI) hay 485 pacientes con covid-19 en cuidados críticos (lo que representa una ocupación de 46,8% por covid, de una ocupación total de 74,2%). Consultado sobre la situación actual de los CTI y este decrecimiento en la ocupación, el cardiólogo e intensivista Álvaro Niggemeyer, profesor adjunto de Cardiología en Facultad de Medicina de la Universidad de la República, dijo que «es complejo analizar» los datos, pero «se ha visto una disminución en los últimos días de los ingresos a CTI».



DISMINUCIÓN EN LA INTERNACIÓN

«En la semana del 28 de mayo al 3 de junio ingresaban entre 49 y 62 personas por día a CTI. En la última semana, del 4 al 11 de junio ingresaron entre 33 y 43 personas por día, es decir que hubo una disminución, que esperemos se mantenga. Quienes estamos en este momento de guardia notamos que hay menos ingresos que en los días previos, hay un poco más de respiro», agregó. Niggemeyer sostuvo que «es difícil atribuirle esa disminución a algo en particular, porque la covid-19 es un fenómeno muy complejo y depende del número de casos positivos». «De los casos positivos, en general, un 2% van a CTI, pero con el cambio de estrategia que se tuvo a partir del 1 de mayo, de que se hace test antigénico y no se sigue la estrategia de rastreo hay más casos que se escapan, hay alta circulación viral y no sabemos bien dónde estamos parados para saber cuántos ingresos vamos a tener en los próximos 15 o 20 días. Uno prevé según cómo estamos cómo vamos a estar en las próximas dos semanas», sostuvo. El intensivista explicó que «con el aumento de la movilidad que coincide con el Día de la Madre, donde se rompieron burbujas y se siguieron los contagios durante la semana, hubo un aumento de casos mayor que el reportado y tuvimos este pico de ingresos registrado». «Una vez que pasó eso ha bajado un poco, pero también tenemos que tener en cuenta que muchos pacientes no ingresan porque al estar saturada la prehospitalaria y puerta muchos pacientes se tratan de contener en la casa y han fallecido en domicilio. Sobre todo pacientes de riesgo, que están en casas de salud, por ejemplo», añadió.

Además, el especialista señaló que no se están «atendiendo las enfermedades crónicas, hay mucho postoperatorio que no tiene que ver con covid. Al no haber cirugías coordinadas nos alivia mucho la cantidad de camas de CTI». «La gran pregunta que todos nos hacemos es si esta disminución es por el efecto de la vacunación o no. Si las vacunas están incidiendo o no y podemos tener una disminución lenta y sostenida, que es lo que todos queremos para que haya menos ingresos y menos muertes. Esa respuesta no la tengo. Sin duda algún efecto están haciendo, pero todavía es muy pronto para evaluarlo», aseguró.

El intensivista sostuvo que es importante «ver donde estamos parados», con más de 35.000 casos activos. «Uno de cada 97 uruguayos está cursando la covid-19 y tenemos la cepa P1 que es muy contagiosa, o sea que hay una alta circulación viral. De la población tenemos el 33% con las dos dosis dadas, más de 1.500.000 personas», comentó en referencia la eficacia de las vacunas para prevenir casos graves y mortalidad.

Sin embargo, Niggemeyer enfatizó en que «tenemos un 67% de la población no inmunizada. Es decir, tenemos más de 2.300.000 uruguayos que no están inmunizados». «Estamos con una meseta alta de casos, con una ocupación de CTI de 75% o 78% que para nosotros es una saturación del sistema. Cuando tenemos los números oficiales que reflejan el porcentaje de ocupación de CTI se utiliza un parcial de 1.050 camas que en realidad son camas con respiradores, monitores, pero sin recursos adecuados, no son camas activas. Tenemos prácticamente los mismos recursos humanos que en marzo de 2020, cuando había 639 camas. Al tener 800 enfermos en CTI en total es una ocupación de 110% o 120% y se nota. Estamos saturados, con mucho trabajo», aseguró.

Niggemeyer dijo que «hay una meseta alta de casos» y «los CTI están a tope», mientras es «muy temprano» atribuir la disminución de ingresos a los efectos de la vacuna. «Ojala sea el efecto de la vacunación, porque entonces va a ser un efecto sostenido en el tiempo», comentó. En ese sentido, el intensivista considera que la evolución de los casos diarios e ingresos dependerá «de la circulación de la gente». «Eventos como el Día de la Madre, marchas o descuentos en shoppings presenciales» pueden ser perjudiciales a futuro, teniendo en cuenta la situación actual.