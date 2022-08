Intendente Lima aprobado: Junta Departamental avaló declaración votada en el llamado a sala a su favor

Mayoría de los Ediles aprobaron interpretación de la Mesa

noche sesionó de manera ordinaria la Junta Departamental, donde la noticia vino del Informe del Presidente de la Corporación, el Edil Gonzalo Rodríguez, quien expresó que la votación de la declaración de aceptación de las respuestas dadas por el Intendente Andrés Lima en su comparecencia en el legislativo en la noche del miércoles ante el llamado a sala realizado por la oposición, al contar con los votos suficientes al momento de suspenderse la sesión por falta de quórum, era válida, por haberse registrado 16 votos a favor (mayoría simple), y que por tanto, la Junta Departamental efectivamente aprobó una declaración de respaldo a las respuestas brindadas por el Intendente de Salto. Mientras la oposición criticó la interpretación de la Mesa manifestando estar en desacuerdo, la mayoría de los Ediles votaron a favor de la interpretación de la Mesa del legislativo (16 contra 14 votos).

OTRAS DECLARACIONES

El legislativo también aprobó anoche por unanimidad las declaraciones de interés departamental al evento «Anime & Comics Salto 2022» que se realizará en los días 15 y 16 de octubre a realizarse este año su segunda edición en el Complejo Villa España. También se aprobó para el 2° Congreso de Educación Católica que se desarrollará en el Campus Salto de la Universidad Católica los días 19 y 20 de agosto, organizado por CODECSA (Coordinadora de Educación Católica de la Diócesis de Salto). La tercera declaración de interés departamental que se votó anoche fue para la fiesta denominada «Noche de Gala de las Riendas» a realizarse el 26 de noviembre en el transcurso del 7° Campeonato Salteño de Pruebas de Rienda.

DOBLE PLANTEO

Por otro lado, el Edil nacionalista Eduardo Casaballe realizó una serie de planteos por escrito que tienen que ver con dos realidades diferentes. Por un lado, planteo de los vecinos de Barrios Constitución referente a «la falta de obras» y el cierre de un pasaje peatonal; y por otro lado referido a una inquietud de funcionarios municipales.

«Por este intermedio –comenzó el edil- quiero hacer llegar el descontento de vecinos de Barrio Constitución por la falta de obras, en toda su extensión. Se trata de un barrio construido a partir de 90 viviendas que en los años 60 dio solución luego de una de las grandes inundaciones que vivió nuestro departamento en el año 1959. A lo largo de los años el mismo fue creciendo. Dicho barrio delimita con calles Orestes Lanza al norte, Catalán al Sur, Marosa Di Giorgio (ex Industria) al este y Catalina Harriague al oeste. No cuenta con bituminización, no tiene cordón cuneta, las enchorradas muchas veces ingresan a los hogares. La recolección de residuos es deficiente, la iluminación es solo importante en los límites del Barrio, en las arterias que mencioné. Los vecinos pagan contribuciones e impuestos y no ven retribución en los servicios. La verdad, es un barrio olvidado por la comuna. Cuenta con una plaza que mantienen los vecinos, con juegos que ellos colocaron sin recibir apoyo del área de Servicios Públicos. Esperan ser comprendidos en un proyecto de mejoras en obras, algo que vienen pidiendo hace mucho tiempo».

«Además, quieren denunciar el cierre por parte de algunos vecinos de un pasaje peatonal entre viviendas con un muro por Pasaje Andes, una de las calles internas del Barrio, según accedimos a la información, con el consentimiento de la Intendencia. Según consta en la legislación vigente, así como en la misma Constitución, los espacios públicos son de libre acceso y circulación de personas. Pido se revea ese permiso o se actúe en consecuencia demoliendo dicho cierre peatonal. Brindo muestra fotográfica en esta exposición.

En su segundo planteo, Casaballe expresó que «según información recabada con personal municipal, no se estaría cumpliendo con la entrega anual de uniformes, calzados, así como de material de trabajo para ciertas áreas de trabajo en la Intendencia. Sabido es que dicha entrega consta en convenios colectivos realizados y refrendados con la organización sindical ADEOMS, pero según nos llegó información fidedigna, algunas secciones de trabajo no la estarían recibiendo en tiempo y forma», por lo que Casaballe realiza las siguientes preguntas: «1) ¿Cuáles son las secciones que reciben uniformes? 2) ¿Qué empresa provee de dichos materiales? 3)¿En qué fecha del año se les entrega? 4) ¿En este año quiénes aún no recibieron los mismos? 5) ¿Hay algún criterio selectivo de cuáles primero? 6) ¿Es posible que algunos no lo hayan recibido durante mucho tiempo? 7) ¿A qué se debe dicha demora? 8) ¿Si ADEOMS celebra acuerdo por todos los municipales en la recepción de los mismos? Interrogantes que desearía conocer. Esperando recibirlos en tiempo y en forma, para así estar informado y dar tranquilidad a los empleados y obreros municipales así como a la población en general, quienes cumplen con sus tributos y merecen saber», concluyó el Edil blanco esta doble exposición.