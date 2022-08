Cuando iban cinco horas de discusión tras responder a las doce preguntas que se le formularon al Intendente Andrés Lima, y cuando aún faltaban quince Ediles que estaban anotados para hacer uso de la palabra, al cierre de esta edición los perfiles se fueron marcando, destacándose el apoyo de los 17 Ediles del Frente Amplio respaldando las respuestas dadas por el Intendente mientras que la oposición mostraba su disconformidad sosteniendo que no todas las preguntas fueron contestadas, lo que hacía presumir que el Intendente se retiraría del legislativo entrada la madrugada sin consecuencias políticas ni jurídicas.



DESARROLLO DE LA SESIÓN

Anoche se concretó el llamado a sala al Intendente Andrés Lima, quien llegó algunos minutos después de la hora pautada. Por ese motivo debieron solicitarse dos cuartos intermedios para esperarlo. El Intendente estuvo acompañado en sala por el Director de Desarrollo Social Regino López, la Directora de Vivienda Nelly Rodríguez y los asesores letrados Jorge Libardi y César Sánchez, quienes fueron respondiendo las preguntas formuladas por el Edil nacionalista Carlos Silva, quien planteó doce preguntas referidas a tema asentamientos y naturaleza jurídica de los contratos que se entregaban a los beneficiarios de terrenos dados por la comuna. Es así que la sesión extraordinaria de la Junta Departamental inició anoche a las 20 horas donde inmediatamente se solicitó un cuarto intermedio a los efectos que ingresara el equipo de asesores a sala, mientras quedaba en el ambulatorio de la Corporación el Secretario General de la comuna Gustavo Chiriff.

Una vez levantado el cuarto intermedio, quien hizo uso de la palabra por espacio de casi cuatro horas escalonadas con el Intendente, fue el Edil Silva quien de manera exclusiva fue repreguntando cada respuesta que se le daba a las preguntas que dieron origen del llamado a sala.

Silva comenzó hablando de la situación de los asentamientos en la ciudad y en el departamento. Cuestionó la forma en que las cooperativas de vivienda se enteraron de las oportunidades de entrega de terrenos, afirmando que seguramente fue a través de las redes sociales, «como muchos de los ediles que aquí nos encontramos nos enteramos».

El Edil interpelante cuestionó que la figura jurídica utilizada para la entrega de terrenos fuese a través de comodatos precarios por no haberse dado participación al legislativo, lo que tiene como consecuencia directa que los mismos tengan un plazo de duración por lo que dure el actual gobierno departamental hasta el año 2025, lo que provoca que las familias que se hacen de ese terreno con ese contrato no tengan seguridad de lo que pueda ocurrir si llega a cambiar el gobierno departamental, algo que debe preocupar a los vecinos a la hora de tomar la decisión de construir su vivienda en un terreno que no les pertenece.

Otro de los planteos formulados por el Edil opositor tiene que ver con los mecanismos utilizados por el Ejecutivo para seleccionar a las cooperativas de vivienda para que fuesen beneficiadas con la entrega de terrenos, definiéndolo como «clientelismo político». Silva hizo referencia a un audio que se viralizó en el año 2019 donde se escucharía al Intendente Lima hablando que hay terrenos identificados enfrente de Aldeas de la Bondad, invitando a las personas a que hagan una carta con el pedido de terreno, quienes, según Silva, ya estarían seleccionadas las familias que se verían beneficiadas con la entrega de una parcela de terreno.

Una vez terminada la primera participación del Edil Silva, el Intendente Lima comenzó a contestar, auxiliados en algunas oportunidades por su grupo de asesores. La discusión entre el Director de Desarrollo Social y el Edil Silva se centró en el número de asentamientos que había en Salto. Mientras López sostenía que había veinte asentamientos, Silva dijo contabilizar veinticinco en la ciudad de Salto y uno en Villa Constitución. Lo cierto es que la discusión sobre el número de asentamientos y si durante el actual gobierno habían surgido nuevos asentamientos se prolongó por bastante tiempo. Pasada la medianoche, se dio participación a los demás Ediles de todos los partidos quienes comenzaron a marcar su posicionamiento en torno al llamado a sala, quedando claro que el Intendente Andrés Lima tendría el respaldo de los 17 Ediles que responden a su fuerza política.