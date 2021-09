Intendencia presentó mejoras de infraestructura en la Casa de los Deportes

Varias áreas participaron de los trabajos

El lunes a la noche fueron presentadas las mejoras realizadas en Casa de Deportes. Área de boxeo y la cancha multiuso fueron modernizadas gracias al trabajo conjunto de funcionarios municipales y trabajadores del programa Oportunidad Laboral.

Las obras consistieron en la construcción de un ring de boxeo, techado del gimnasio, iluminación de gimnasio y cancha multipropósito, reacondicionamiento de la cancha, nuevo piso al fondo de la cancha y de los laterales, nuevas redes en arcos, aros y red de vóleibol, reparación de duchas y vestuarios y una nueva habitación para huéspedes con capacidad para seis personas.

El coordinador de Deportes, Rafael Sosa Pintos, agradeció a los funcionarios y directores de todas las áreas involucradas en esta tarea. Destacó la labor de todo el equipo de Deportes que, aún en pandemia, «siguió buscando alternativas y formas para acercar el deporte a la gente».

Por su parte, el intendente Andrés Lima, hizo hincapié en el desempeño del coordinador de Deportes. “Si bien la pandemia no hizo posible el desarrollo de muchas actividades, el equipo de Deportes, liderado por Rafael, aprovechó para desarrollar este proyecto de mejoras en la casa. Fomentar el deporte no sólo por la actividad como tal, sino ofrecer actividades de calidad, trabajar en mejorar los espacios y llevar adelante una tarea social que le permite a muchas personas desarrollar actividades que, de no ser por esta casa, no podrían realizar”.

Lima destacó el trabajo en los barrios de Salto, acercando el deporte a la comunidad; y también la tarea en el interior del departamento donde también esta administración se ha comprometido en fomentar el deporte y la actividad social.



Finalmente, el secretario general Gustavo Chiriff hizo referencia a las tareas de recuperación que se vienen realizando en este período en edificios de la Intendencia y que tienen un gran valor para toda la comunidad.

En este mes de setiembre la Casa de los Deportes estará funcionando casi al 100% de la presencialidad en sus actividades en el lugar, en barrios y en el interior del departamento.

Actividades

Boxeo, a cargo de Jorge Rodríguez, Ruben Silva y Christian Faccio; natación y tenis de mesa a cargo de Javier Ferrari; running a cargo de Matías Piñeiro; básquetbol y entrenamiento inclusivo a cargo de Martín Rodríguez; introducción al atletismo con el instructor José Reyes; gimnasia localizada con Vivian Selgas; aerobox y candombe a cargo de Cándida Medina; ritmos con Angelina Sanguiao.

Y, además, tratamiento ambulatorio en adicciones y espacio de contención a cargo de la operadora terapéutica Cecilia Rivas y taller de comunicación y locución con Fabián Priario.