Intendencia debe más de lo que declara

Tribunal de Cuentas dio la razón a Edil de Vamos Salto

El Tribunal de Cuentas le dio la razón al Edil Ricardo Fernández, de la lista 115 de Vamos Salto – Partido Colorado, quien había denunciado que la Rendición de Cuentas presentada por el Intendente Lima presenta mucho más que un “grave error contable”, que los números estaban disfrazados y implicaba groseras irregularidades. No era verdad el superávit. Según el curul colorado la situación se daba al no actualizar los montos de la deuda de la Intendencia, por lo cual el gobierno frenteamplista tanto desde el Ejecutivo como de la Junta Departamental, destacaron pública y estentóreamente que una situación de superávit fiscal que realmente no era tal.

Tribunal de Cuentas lo confirma

Fernández señaló sin lugar a dudas, lo que confirma el Tribunal de Cuentas de la República que la Intendencia debe 507 millones de pesos más de los 1000 que declaró oportunamente, por lo que “…se terminó el relato de la buena administración”. Ni se trata de cuentas confiables, ni la cantidad cierta de funcionarios designados, ni de proyecciones adecuadas, ni la deuda acumulada correcta… ¿Cómo creerles realmente los números sobre el rubro 0? , reflexionó el edil de Vamos Salto ¿Cómo creer lo que informan sobre cualquier cosa? De tal manera dijeron sobre el presupuesto y la rendición de cuentas, de igual forma con la cantidad de asentamientos y los terrenos otorgados en forma irregular, algo que quedó evidente en el reciente llamado a Sala del Sr. Intendente.

Afirmó Fernández que “no tenemos un intendente presente y mucho menos un gobierno que le de garantías a Salto”.