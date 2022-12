Intendencia de Salto reclama falta de apoyo del Mides al Colectivo de Ollas y Merenderos de Salto

A través de su coordinador general

Ante publicaciones realizadas por autoridades departamentales del Ministerio de Desarrollo Social, el coordinador general de la Intendencia de Salto, doctor Juan Pablo Cesio, aclaró que el reclamo que realiza la comuna es ante la falta de apoyo de la institución, ya que el Mides no colabora hace más de un año con el Colectivo de Ollas y Merenderos de Salto, que nuclea a 21 ollas populares y 19 merenderos del departamento que distribuyen en el entorno de 5.000 raciones semanales de comida.

La labor que cumple la red -con gente que trabaja de manera voluntaria y solidaria-, es de gran importancia ya que los sábados y domingos no hay clases e, igualmente, los niños concurren a recibir su alimento, destacó el jerarca. Desde julio del pasado año, la Intendencia de Salto transfiere mensualmente la suma de 250 mil pesos con destino a contribuir a la continuidad de estos importantes servicios.

Cesio recordó, además, que este jueves, con motivo del encendido del árbol de navidad en plaza Treinta y Tres, se estará recibiendo un alimento no perecedero con destino a la organización.