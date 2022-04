Comunicado a la población

La Intendencia de Salto, a través de los Servicios Generales de Salud e Higiene, reitera a la población y especialmente a los comercios del rubro alimentos y gastronómicos, que todas las comunicaciones sobre habilitaciones y denuncias, no se realizan vía telefónica o redes sociales, como WhatsApp. Siempre son notificaciones escritas y por parte de funcionarios debidamente identificados.

En caso de multas, las mismas se notifican, existe un expediente y tienen plazos, además las mismas no se pagan en cuentas personales ni giros a gestorías, si no en las cuentas oficiales de la Intendencia.

Frente a llamadas o mensajes se sugiere comunicarse con Bromatología de Intendencia, en el horario de 8 a 15, a la vez de no realizar ningún pago y realizar denuncia policial.

Se informa que la División Jurídica de la Intendencia de Salto, reiterará la denuncia en Fiscalía, cómo en anteriores oportunidades