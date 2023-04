Intendencia aplica multas a comercios y casas particulares que no respetan días y horarios de recolección de residuos

Se piensa colocar cámaras de seguridad para evitar basurales endémicos

Ha trascendido que últimamente la Intendencia de Salto aplicó sanciones y multas a comercios, especialmente del centro de la ciudad, por no respetar los horarios establecidos para sacar los residuos a la calle. Es por eso que EL PUEBLO consultó al respecto al Encargado del área de recolección, Ariel Ugartemendía, quien confirmó este trascendido, aunque aclaró con mucho énfasis que se trató de casos puntuales y extremos, porque

“siempre está el diálogo primero, la notificación, y en caso de incumplimiento se aplica la sanción”, manifestó. Dijo asimismo que “se está trabajando muy bien con un total de 700 contenedores en toda la ciudad, entre la Intendencia y privados en diferentes barrios de la ciudad” y que viene dando buen resultado también el trabajo “con dos cooperativas de reciclaje, Gaviota en zona norte y Sacrificio en centro y zona sur”.

-¿Han sancionado comercios?

Sí, ya hemos aplicado sanciones a comercios del centro. Nosotros tenemos un circuito limpio en la ciudad, sobre todo en el microcentro, que es un plan piloto el cual hemos venido expandiendo. Es un proyecto del Director (de Gestión Ambiental) Nicolás Palacios, la idea es de él y a mí me toca llevarlo a cabo. Lo que se hace es notificar a los comercios que entre las 5 a las 19 horas pueden sacar los residuos a calle Uruguay o a las transversales. Inclusive les damos la posibilidad que la cooperativa que trabaja en ese circuito limpio vaya directamente al comercio y retire los residuos de allí. Y los horarios coordinados con los comercios para retirar los cartones son de lunes a viernes después de la hora 17.

-¿Cooperativa que trabaja para la Intendencia?

Trabaja por sí sola, lo único que hace con nosotros es coordinar los horarios de recoger los residuos, y se le brinda apoyo en algún momento puntual que les falla el camión, o está con bajo personal, en esos casos la Intendencia apoya porque los residuos hay que recogerlos de una manera u otra. Esto tiene varios aspectos positivos, como el ordenamiento para que los residuos se saquen en tiempo y forma, que no estén en la calle el tiempo que genera otros problemas como el desparramo, el desborde de contenedores… Entonces lo que pretendemos es ordenar.

-Concretamente, ¿los comercios multados fue por sacar basura fuera de horario?

Exactamente, inclusive quiero dejar esto bien claro, hemos sido bastante tolerantes, hemos notificado una vez, dos veces y hasta tres veces, cuando en realidad podíamos haber sancionado en la segunda vez nomás. Entonces cuando uno ve que de la otra parte hay un descontrol en la empresa, o no hay voluntad, o hay mala intención, aunque a uno le cuesta pensar que haya mala intención pero a veces se hace tan reiterativo… que no queda otra. He hablado incluso yo personalmente con muchos vecinos, siempre hemos tratado de buscarle la vuelta. La idea no es sancionar ni multar, la idea es corregir, ordenar, y que todos tengamos una ciudad limpia como a veces destacamos de otras ciudades. El desvelo nuestro es que eso se pueda decir de Salto también, es lo que queremos todos, los que pagan los tributos también.

-¿Son multas fuertes?

La primera es relativamente suave y la segunda sí ya es fuerte…

-Suave o fuerte pero siempre económicamente hablando…

Sí, sí, de varias unidades indexadas. Y siendo una falta de una persona que no cuenta con recursos para responder o no tiene un vehículo donde cargarle la multa, no tiene un padrón, se lo hace por vía de la Policía, cumpliendo alguna tarea comunitaria o algo similar.

-¿Le consta que se haya dado algún caso así?

Nosotros hemos hecho la denuncia en algún caso y después la verdad que no sé cómo siguió, pero sí hemos tenido la presencia inmediata del personal policial. Inclusive a veces lo que se busca es hacerlos juntar (los residuos), que ordenen, y termina ahí. Siempre se trata de solucionar.

-Así que se han sancionado comercios pero también casas particulares…

Exactamente…También se realiza multas a vecinos que no respeten el servicio de recolección en su barrio, o por materiales de construcción que depositan en la vía pública. Eso es un trabajo coordinado con inspectoría departamental. Y por ejemplo hemos sancionado la camioneta de un comercio muy conocido, porque estaba tirando basura en el by pass (rutas 3 y 31), ese es un lugar que nos da mucho trabajo, nos quita muchos recursos y tiempo que podrían aprovecharse para limpiar otros puntos. Es un lugar donde la imprudencia es fantástica. Cuando uno ve la gente y las camionetas que van a tirar basura, uno se sorprende…

-¿Por qué?

Porque mayormente son empresas o vecinos de grandes recursos que no tendrían ningún problema en llevar eso hasta el vertedero o llamar al 473 41024 y se terminan los problemas, vamos y se lo retiramos de su casa.

-En algún momento se habló de colocar cámaras de seguridad para vigilar estas situaciones. ¿En qué está ese tema?

Estamos en vías de incorporar cámaras, sobre todo para combatir los basurales endémicos, donde hay lugares en que los problemas se repiten. No vamos a decir dónde estarán esas cámaras por razones obvias, pero así queremos empezar a ordenar y que la gente empiece a acostumbrarse a llevar los residuos donde tiene que llevarlos. Que la gente sepa que va a estar siendo filmada, claro que se va a hacer con todo lo legalmente establecido, se va a avisar, se van a seguir todos los pasos correspondientes, simplemente hacemos ahora el anuncio, después llegará a informarse más.